Quel bonheur ! – Un album magnifique à découvrir sans plus tarder !

« Quel bonheur ! » est un album raconté par François David et illustré par Jean Mallard, disponible aux Éditions motus. Il fait partie de ces livres qui m’ont récemment laissé bouche bée face à tant de beauté, de poésie, de rêve et de douceur.

« Quel bonheur ! » : En immersion dans une nature plus que vivante !

Cet album est à lui seul une définition parfaite du bonheur, pas étonnant donc qu’il en porte le titre. Ici, il est question d’une petite fille qui, en immersion dans la nature, se rend compte à quel point elle réserve de belles surprises. Absolument subjuguée devant tant de beauté, elle ne souhaite qu’une seule chose, partager ce bonheur avec ses proches, ses parents, son frère et sa grand-mère. Trop occupés par le quotidien, ils ne font pas cas de ses demandes. Mais elle ne leur en veut pas, au contraire, elle décide de partager cela avec la nature, dans l’espoir que ce qu’elle a ressenti durant cette belle journée puisse se transmettre dans un de leurs futurs rêves…

Ce livre est une bouffée d’oxygène. Il va transporter le jeune lecteur au cœur d’une narration riche en détail, notamment grâce aux illustrations qui occupent tout l’espace. La joie ressort d’emblée, elle transporte instantanément et donne envie de s’abandonner à l’histoire. J’ai été plus que charmée par le travail de Jean Mallard qui nous embarque au cœur de paysages vivants, très colorés. Les auteurs réussissent le pari de faire passer un message sociétal, tout en veillant à ce que la nature garde le sourire. Et c’est avec beaucoup de pudeur qu’ils sous-entendent l’importance de sortir de sa zone de confort pour observer ce qui nous entoure.

« Quel bonheur ! » est un livre que les enfants seront ravis de lire et relire avec leurs parents. Ils prendront beaucoup de plaisir à suivre cette petite fille qui se rend compte à quel point la vie est belle. Elle est persuadée que si ses proches lâchaient un peu ce qu’ils sont en train de faire, ils n’en croiraient pas leurs yeux…

