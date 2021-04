Ma routine minceur avec Body’Minute

Ça y est ! Le printemps a pointé le bout de son nez il y a déjà plusieurs jours mais il est déjà temps de penser à nos charmants petits corps qui frétilleront (nous l’espérons) sur la plage cet été. Et qui dit été dit aussi effacer nos jolies disgrâces de l’hiver ! C’est alors que je vous ai trouvé une routine minceur béton de chez Body’minute, le tout avec seulement 2 produits de la gamme SLIM Minute ! Joli fessier assuré !

Body’minute c’est avant tout un institut de soin pour femmes qui à la base s’appelait “Epil’minute”. Il révolutionne le monde de la beauté en offrant non seulement une nouvelle approche de l’accès à l’esthétique, des prix accessibles à toutes sans aucune contrainte horaire, mais aussi en repensant le modèle économique des instituts de beauté dits « traditionnels » . En innovant toujours avec un modèle original, Body’minute poursuit sa croissance et le développement de sa marque en proposant une offre de services et de produits de plus en plus complète. Body’minute est un réseau de 400 instituts de beauté, exclusivement féminins. Tous les produits Body’minute sont “made in Switzerland” (donc fabriqué en Suisse) SLIM Minute, la cure pour une silhouette affinée

Nous avons eu le plaisir de tester les deux produits de la gamme SLIM Minute : Le gel crème minceur et le sérum zones rebelles. On a eu surtout la joie de voir que nous avions bien dégonflée et que notre peau avait tendance à être plus jolie au niveau des hanches, des fesses et des cuisses. Petit retour sur ces 2 produits.

Le sérum Zones rebelles Body’Minute (100ml) – 27,10€

Le sérum est composé de 3 actifs principaux : la caféine qui permet de stabiliser et amplifier une action minceur globale, le concentré de corallina qui lutte contre l’excès de graisse et contre la cellulite. Cela stimule la combustion des graisses, et favorise la perte centrimétrique. Mais aussi du vitashape qui favorise la fermeté.

Le sérum zone rebelles permet de lutter contre la vilaine peau d’orange que nous détestons toutes ! Oui oui, il va limite l’effacer (en tout cas ce sérum va beaucoup atténuer cet aspect peau d’orange, j’en étais stupéfaite.

Ce sérum est à mettre en tout premier sur une peau propre et sèche. Il est sous forme de spray. Il suffit de vaporiser un peu de produit sur plusieurs zones (fesses, hanche, cuisses) puis de masser ces zones durant plusieurs secondes (perso j’aime bien masser pendant 3/4 minutes, cela permet de bien stimuler). Il est alors conseillé de l’utiliser deux fois par jour pendant 28 jours (matin et soir).

J’adore réellement cette texture qui pénètre très vite sur la peau ! Pas de film gras, la composition sèche rapidement, on pourrait presque s’en arrêter là ! Mais on va à présent mettre en plus le Gel Crème Minceur qui va raffermir et sculpter notre corps de déesse.

Gel Crème Minceur – Body’Minute (200ml) – 23,30€

Après avoir mis notre sérum sur nos charmantes zones rebelles (si si elles sont belles malgré tout !), nous voila pour mettre le gel crème minceur. On prendra soin de prendre une grosse noisette dans la main et on massera ventre, hanche et cuisses. Attendez vous à un instant de fraicheur dès que vous mettrez ce gel ! Il est conseillé de faire des massages circulaires du bas vers le haut. Cela permet en effet de bien stimuler toutes nos cellules graisseuses (ça leur bouge le popotin)

Il est composé de caféine (comme son copain au dessus) pour stabiliser et amplifier l’action minceur globale. Mais aussi de Lotus Marin (qui protège les adipocytes – cellule de stockage de graisse – des effets néfastes) et du vitashap. Le tout pour un effet déstockage des graisses qui va permettre de perdre entre 2 et 6 cm !

La texture est fraiche et agréable. Une fois appliquée, on peut mettre directement nos vêtements. Ça ne colle pas et ça c’est génial ! A utiliser matin et soir durant au moins 28 jours !

Résultats …. !!!

J’ai vu les premiers résultats en seulement 2 semaines pour ma part. Au bout d’un mois, j’avais déjà un aspect plus joli, “moins granuleux” de mes cuisses, la peau était comme lissée. J’avais encore un peu de peau d’orange mais elle était largement atténuée.

Au total, au bout de 28 jours avec ces deux produits, j’ai énormément dégonflé au niveau de la taille (presque 2.5cm en moins). Je n’avais plus cet aspect boudiné quand je mettais mon jean (et vous n’imaginez pas comment ça fait du bien de ne plus avoir un ventre digne d’un bibendum).

Au niveau des hanches, j’ai perdu 1 cm et au niveau des cuisses j’ai perdu 1 cm quasiment sur chaque. En bref, la promesse est tenue ! Il faut bien évidemment manger sain en parallèle (exit de vouloir faire l’apéro tous les soirs, il ne faut quand même pas déconner). Cette routine minceur est vraiment simple et efficace. Alors allez vous tester vous aussi ? Dites m’en des nouvelles !

Vous pouvez commander les produits directement sur le site internet de Body’Minute : https://www.bodyminute.com/ ou même directement dans l’un des 400 instituts.