Mes petits imagiers sonores : Les Nouveautés à découvrir !

Il y a du nouveau du côté de la collection « Mes petits imagiers sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse, puisque la collection s’agrandit ! Au travers de ces nouveaux livres à thématique, les tout-petits vont découvrir divers styles musicaux ainsi que quelques pas de danse. Nous avions envie de vous présenter nos favoris, c’est parti !

Pour ceux qui sont passés à côté de l’info, la série des livres « Mes petits imagiers » s’est refait une beauté. On la retrouve donc sous un format plus moderne, avec sa couverture brillante, les illustrations en relief et ses coins arrondis. Sans oublier le cherche et trouve sonore en toute fin du livre qui va beaucoup amuser les enfants.

Le Jazz mis à l’honneur avec « Mes berceuses Jazz » & « Mes musiques Jazz »

Et s’il ne fallait en choisir qu’un, ce serait sans hésiter « Mes berceuses Jazz ». Il fait partie de ces livres qu’il faut mettre entre les mains des enfants dès leur plus jeune âge pour qu’ils s’empreignent de la douceur des notes de musique. Les titres sont doux, parfaits pour bercer bébé. Quant aux voix, elles sont rassurantes. Les illustrations et textes qui accompagnent les pages le sont tout autant. Une parenthèse réconfortante pour les enfants en recherche de douceur avant le dodo…

Le livre « Mes musiques Jazz » est tout aussi intéressant. Ici, il est question d’écouter, de reconnaître des instruments de musique : piano, guitare, trompette, saxophone et la voix. Les illustrations de Charlotte Roederer qui accompagnent sont vives et pétillantes. Les univers musicaux sont très bien représentés. Un texte de quelques lignes est intégré à la narration permettant de transmettre quelques informations sur l’instrument en question. Une façon ludique d’intéresser le jeune lecteur lors de son écoute. Ce livre respire la joie de vivre, il donne envie d’entrer dans le décor pour danser, rire et chanter avec les différents personnages.

« Mes chansons de France » Vol. 1

Il y a des comptines connues de tous que l’on languit de transmettre à nos enfants : Pirouette cacahuète, Il était une bergère, Frère Jacques, A la volette, Au clair de la lune. Soit, 5 chansons qu’ils pourront apprendre et chanter à tue-tête. Illustré par Clémence Pénicaud, le livre met donc à l’honneur la France autour d’une panoplie de détails, à commencer par les couleurs dominantes de l’album, le bleu, blanc et rouge. Le tout est très réussi, il fait partie de ces imagiers à mettre entre les mains des enfants curieux d’apprendre toujours plus de comptines.

« La flûte enchantée » W.A. Mozart

Les parents seront ravis de découvrir qu’un imagier sonore a été consacré au célèbre opéra « La flûte enchantée ». Le jeune lecteur va découvrir les moments-clés de l’opéra ainsi que ses plus belles symphonies. Et même si les musiques sont en majorité mélancoliques, les illustrations de Marion Billet qui les accompagnent donnent envie de se plonger dans le livre. Elles sont jolies, très colorées, un peu poétiques même. Quant au cherche & trouve, il est haut en couleur et promet de bons moments en perspective !

« Mes musiques pour danser »

Et pour les enfants qui aiment bouger leur popotin, il y a « Mes musiques pour danser ». Il s’agit d’un imagier sonore qui propose de leur faire découvrir plusieurs pas de danse, à savoir le tango, le charleston, la salsa, le rock’n’roll, le hip-hop. Le tout mis en scène par des animaux aux bouilles adorables. Les musiques sont plutôt bien choisies, et surtout, elles donnent envie de bouger, swinguer, valser !

Et enfin, toujours dans la même collection, nous vous encourageons à découvrir « Mes comptines 1,2,3 » pour apprendre à compter en chantant. Et « Mes instruments » Vol. 1 pour les enfants curieux d’apprendre le nom de différents instruments, ainsi que leur symphonie.

« Mes petits imagiers sonores » font partie des livres indispensables à glisser dans toutes les bibliothèques des enfants curieux d’apprendre tout en se divertissant. Les thèmes sont riches et variés, il suffit de trouver LE livre qui les intéressera le plus. Et vous aurez l’embarras du choix !