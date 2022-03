L’affaire Sarah Halimi ou l’éradication du sujet, sous la direction de Michel Gad Wolkowicz

Les Editions David Reinharc publient en janvier 2022, en partenariat avec Schibboleth-Actualité de Freud, “L’affaire Sarah Halimi ou l’éradication du sujet, le Symbolique et le Sujet en question(s) : une affaire française ?”



Cet ouvrage collectif ambitionne, sous la direction de Michel Gad WOLKOWICZ, de créer une clinique du contemporain afin d’analyser les failles et manquements des instances garantes du symbolique et de la démocratie, avec des intellectuels, chercheurs, universitaires, auteurs tels que …

Boualem SANSAL, Sarah CATTAN, Gilles-William GOLDNADEL, Richard PRASQUIER, Georges BENSOUSSAN, Daniel DAYAN, Jacques TARNERO, Jean-Pierre WINTER, Élie CHOURAQUI, Steve SUISSA, Monette VACQUIN, Daniel SIBONY, Yves MAMOU, Jacques AMAR, Thibault MOREAU, Claude BIRMAN, Noémie HALIOUA, Michel Gad WOLKOWICZ

De quoi s’agit-il exactement dans “L’affaire Sarah Halimi ou l’éradication du sujet ? “Il s’agit ici de faire de cette tragédie un événement historique et de se demander, soixante-quinze ans après la destruction des Juifs d’Europe, mis « hors-monde », d’un Halimi à l’autre, d’Ilan à Sarah, et des enfants abattus à bout portant à l’entrée de leur école, à quel moment de l’évolution de notre culture, et de notre psyché collective, en France, nous en sommes.”

Michel Gad Wolkowicz, Professeur de Psychopathologie Clinique nous explique que dans un pays où il est redevenu possible d’assassiner des juifs, face à la cécité des uns, à la haine autorisée des autres et la “belle” indifférence du plus grand nombre, cette tragédie du crime se joue sur tous les fronts judiciaire, politique, médiatique, culturel et idéologique … sans véritable réponse des pouvoirs publics laissant les juifs isolés de nouveau, du monde environnant …

Chaque auteur ayant collaboré à cet ouvrage nous livre sa réflexion d’avocat, de journaliste, de réalisateur et scénariste, d’historien, de directeur de recherches au CNRS, de philosophe et de psychanalyste … et apporte son expertise à ce déni du justice, ce drame absolu, ces défaillances des instances “Ces instances qui dans une posture répétitive, font d’un attentat islamiste un simple fait divers. (…)”



Une tache historique sur la justice française … Sarah Halimi victime du vivre ensemble … crime sans châtiment … la dignité humaine a bien été refusée à Sarah Halimi … du déni de la réalité au déni de justice, voilà pourquoi sa famille ira chercher dans son pays d’Israel un peu de justice symbolique nous dit Gilles-William Goldnadel.

Silence, déni, complicité ? cette histoire française me fait honte, me blesse dans mon intime profond car Sarah Halimi ça aurait pu être moi ou une autre … Leon Pinsker (né en Pologne, médecin et militant sioniste) écrivait en 1882 “Les juifs sont le peuple élu par la haine universelle”.

Ce livre se termine par une lettre ouverte écrite par Elie Chouraqui à l’attention du Président de la République, lettre à écouter ci-dessous …