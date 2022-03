La collection de livres sonores et musicaux des éditions Gründ se complète avec ce nouveau titre, Mes premières chansons à la ferme, paru fin janvier 2022. Un ouvrage de Gwé, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir des chansons autour du thème de la ferme.

Dès la couverture, un petit trou invite à actionner une puce sonore, pour entendre une première mélodie et chanson. Un incontournable thème autour de la ferme est La ferme de Mathurin. La chanson est rythmée, joyeuse et entraînante, les enfants se dandinent facilement, sur ce premier air. Il y a, sur la première page, le texte de la chanson à chanter, et sur la deuxième page, qui lui fait face, un dessin pour illustrer le chant. A la double page suivante, c’est la comptine Mon petit lapin, est à découvrir et écouter. On y retrouve le texte de la comptine, d’un côté et une belle illustration colorée de l’autre.

Ainsi de suite, à chaque double page, une nouvelle chanson, ou comptine, est à retrouver et écouter. Le recueil est plaisant, à découvrir, pour les jeunes lecteurs qui vont s’amuser à actionner les puces sonores et se dandiner sur le rythme des chansons. Au fur et à mesure de la découverte, des apprentissages, les enfants pourront chanter, partager leurs comptines préférées. Les puces sonores sont à retrouver dans l’illustration, comme un cherche et trouve attrayant. Six chansons sont à découvrir, invitant les tout-petits à découvrir le monde de la ferme, avec, notamment, les animaux, tels que le lapin, le dindon, le canard, les moutons… Le graphisme est plaisant, rond et coloré, accompagnant les enfants dans cette escapade musicale à la ferme.

Mes premières chansons à la ferme est un recueil de chansons françaises, autour du thème de la ferme, paru aux éditions Gründ. Un livre sonore, qui captive les tout-petits, qui s’amuseront à trouver, puis actionner, les puces sonores, pour se dandiner et sourire sur les différentes comptines.

