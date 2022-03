West Legends – Butch Cassidy & the wild bunch

Butch Cassidy & the wild bunch est le sixième et dernier tome de la série West Legends, des éditions soleil. Une bande dessinée de Christophe Bec et Michel Suro, paru fin janvier 2022, qui présente une horde sauvage, avec à sa tête Butch Cassidy.

1899, Lost Cabin, dans le Wyoming, deux hommes arrivent dans un relais. Ils attachent leurs chevaux, avant de rentrer dans le relais. Là, des hommes sont déjà présents, en train de jouer aux cartes. Une ambiance tendue semble s’installer rapidement, les armes doivent être déposées, pour que tout le monde puisse se reposer et être à l’aise. Les trois hommes sont curieux, ils demandent si les autres ont fait une longue route. Mais les deux hommes sont également curieux, et trouvent cela singulier, tous ces chevaux, dans l’enclos, sans selle. Après une partie de cartes, pendant laquelle, bien évidemment, des mises sont mises sur table. A l’issue de la partie, avec une discussion particulière, sur le ranch de Black Billy Hill, les maréchaux, Cassidy et sa bande, une fusillade éclate. Les deux hommes s’en sortent…

C’est un nouveau récit complet et bien découpé qui est à découvrir. L’album présente une véritable chasse à l’homme, haletante et captivante. En effet, le scénario monte peu à peu en tension, présente des personnages charismatiques. La légende de l’ouest, Butch Cassidy et la horde sauvage sont ainsi racontés, mis à l’honneur dans ce dernier tome de la série. La bande dessinée est pleine d’action, bien rythmée et se lit assez facilement, tellement on est pris dans cette chasse à l’homme. Entre vols, courses poursuites, fusillades, pillages, chevauchées et la fuite de Cassidy avec sa bande, dans les montagnes escarpées, cela présage une aventure captivante, sauvage… Le dessin est plaisant, avec un trait moderne, un peu strict. Les personnages sont expressifs, les scènes d’action travaillées et les paysages détaillés.

