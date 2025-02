Une aventure cherche-et-trouve à colorier, est un album Minecraft, non officiel, des éditions 404, paru en janvier 2025. Un livre qui propose aux enfants, comme aux adultes, de prendre ses crayons de couleurs et de plonger dans l’univers cubique fascinant et mystérieux.

Les lecteurs semblent rapidement plongés dans l’univers de Minecraft. Il est expliqué qu’en pleine partie du jeu, un orage éclate. Le tonnerre gronde, des éclairs illuminent l’écran d’ordinateur. Eblouis, les lecteurs ferment les yeux un instant. Lorsque les yeux se rouvrent, les lecteurs sont passés de l’autre côté de l’écran. Une voix interpelle, elle explique que pour retourner dans le monde des humains, il faudra construire une maison, explorer les mondes, affronter des monstres… Il faudra également affronter l’Ender Dragon pour accéder au navire de l’End. Ainsi, il est expliqué qu’au fil des pages, il y a des monstres, objets et animaux dissimulés à retrouver, dans différentes scènes.

L’ouvrage propose de vivre directement une aventure et de plonger dans l’univers cubique de Minecraft. Ainsi, il va falloir prendre ses crayons de couleurs, pour colorier, observer et rechercher des éléments. Chaque page dévoile un monde richement détaillé, invitant à une exploration visuelle. Le jeu de cherche et trouve ajoute une dimension interactive, rendant l’expérience encore plus captivante. Les scènes, inspirées du célèbre jeu, sont pleines de surprises et de défis. Les solutions sont à retrouver à la fin de l’ouvrage. Le livre est idéal pour les fans de Minecraft, mais aussi pour ceux qui aiment associer créativité et réflexion. La combinaison de coloriage et d’observation promet de longues heures d’amusement et de détente. Un véritable voyage au cœur de l’univers pixelisé.

Minecraft – Une aventure cherche-et-trouve à colorier est un album non officiel, des éditions 404. Un livre qui propulse dans l’univers du célèbre jeu, entre aventure à vivre, scènes à colorier, objets et personnages à retrouver et jeux à résoudre !