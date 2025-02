Alice par la Compagnie B.Dance au 13e Art

Partagez





Alice – Spectacle fascinant et hypnotisant signé du chorégraphe Po-Cheng Tsai, par la Compagnie B.Dance, nous plonge dans l’univers fantastique du conte de Lewis Carroll. À découvrir du 10 au 17 avril 2025, au 13e Art.

Costumes haute couture, chorégraphie spectaculaire, mise en scène élégante. Alice transporte le spectateur dans un univers étrange et fascinant. Le célèbre lapin blanc se pare de plumes virevoltantes, les costumes captivent par leurs motifs hypnotiques. Un jeu de miroirs et des projections artistiques subliment l’esthétique du conte de Lewis Carroll. Entre poésie et féérie, influences occidentales et orientales se mêlent dans un ballet narratif d’une rare intensité.

Une scénographie hypnotisante

Le chorégraphe Po-Cheng Tsai fusionne danse contemporaine, arts martiaux et danse folklorique chinoise. Même les costumes s’inspirent du quotidien : la présentation des plats en restaurant devient source de création. Accessoires traditionnels de l’opéra chinois et textures variées enrichissent l’esthétique.

Pour Tsai, chacun porte en lui son propre pays des merveilles. Dans un monde en accélération, la danse invite à ralentir, à réfléchir et à ressentir.

La Compagnie B.DANCE

Jeune compagnie de danse contemporaine reconnue à l’international, B.DANCE forge un style unique en fusionnant danse contemporaine, arts martiaux et mouvements traditionnels asiatiques. Repoussant les frontières du genre, elle crée des spectacles à la fois mystiques, poétiques et intenses, accessibles et inspirants pour tous les publics.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Représentations du 10 au 17 avril 2025 à 20h ou 21 h selon les jours

Théâtre Le 13ème Art – Place d’Italie – Centre commercial Italie 2, 75013 Paris

tél +33 1 48 28 53 53

Tarifs à partir de 20€

Réserver

