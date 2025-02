Un concert dans les nuages « Dans les Rêves de Tim Burton »

Partagez





Un Concert Dans Les Nuages est bien plus qu’un simple spectacle : c’est un voyage sensoriel et émotionnel où le spectateur plonge dans l’expérience en une envolée sensorielle. Dès son entrée, le public est transporté dans un univers suspendu, hors du temps, enveloppé par une musique diffusée de manière spatialisée. Sur scène, les musiciens ne jouent pas seulement, ils racontent une histoire où sons, lumières et couleurs se répondent. Conçu pour tous, y compris ceux qui n’osent pas s’aventurer dans un concert classique.

Scénographie immersive, narration captivante et univers visuel hypnotique font de ce spectacle bien plus qu’un simple concert. C’est une plongée sensorielle dans la poésie sombre et féerique du maître du cinéma gothique.

DANS LES RÊVES DE TIM BURTON

Laissez-vous emporter dans l’imaginaire foisonnant de Tim Burton à travers les musiques envoûtantes de Danny Elfman. Un quatuor à cordes et un piano réinterprètent les thèmes légendaires de Beetlejuice, Edward aux Mains d’Argent ou encore L’Étrange Noël de Monsieur Jack, tissant un récit fascinant : celui du cinéaste lui-même.

Préparez-vous à une soirée où la frontière entre rêve et réalité s’efface. Sur scène, deux violons, un alto, un violoncelle et un piano donnent vie aux mélodies iconiques du réalisateur. Portée par une scénographie immersive, la musique devient un passeport vers ses mondes fantastiques et envoutants.

UNE IMMERSION SPECTACULAIRE

Les lumières s’éteignent. Le mystère s’installe. Les premières notes résonnent.

Vous voilà transporté à travers les ruelles d’une cité étrange, la mélancolie d’un homme aux mains d’argent, l’obscurité envoûtante d’une ville sous la garde d’un héros masqué. Chaque tableau révèle une nouvelle facette de l’univers burtonien, où la musique et l’image se mêlent dans une harmonie saisissante.

Une création originale de Philippe Perrin

Adaptations musicales : Philippe Perrin & Yann Stoffel

Textes : Philippe Perrin

Voix-off : Mathieu Dahan

Créations sonores : Samuel Robineau

Créations visuelles : Dylan Cote et Hugo Le Fur

Musiciens : Le Quatuor Sauvage & Yann Stoffel

Un spectacle proposé par La Framboise Productions & Space Whale Production Découvrez également Le Concert Dans Les Nuages « Dans Les Rêves De Miyazaki »

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Concert du 25 février au 15 juillet 2025 à 19h ou 21h30 selon les jours

Théâtre de la Tour Eiffel – Square Rapp, 75007 Paris

Durée 1 h

Tarifs à partir de 25€

À PROPOS DU QUATUOR SAUVAGE