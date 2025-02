Un Concert Dans Les Nuages « Dans Les Rêves de Miyazaki »

À PROPOS DUO IZANAMI

Guillaume Masson – Piano

Pianiste, compositeur et arrangeur, Guillaume Masson est un musicien qui conjugue virtuosité et créativité. Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et lauréat de plusieurs concours internationaux, il se distingue comme un des rares concertistes à élargir son horizon artistique au-delà du grand répertoire classique.

L’art de la transcription occupe, en effet, une place centrale dans sa démarche artistique. Explorant toutes les possibilités expressives du piano, il se plaît à réinventer et à s’approprier toute musique qui touche sa sensibilité, sans distinction de genre ou d’esthétique. C’est ainsi que sa passion pour le Japon et pour l’univers des films Ghibli l’a naturellement mené à écrire et interpréter ses propres adaptations des musiques originales des chefs- d’œuvre de Hayao Miyazaki.

En 2017, se présente à lui l’opportunité unique de partager la scène avec Joe Hisaishi, compositeur phare du Studio Ghibli, lors d’une tournée européenne. De cette rencontre, il puise l’inspiration et la motivation pour produire son premier album : Piano Transcriptions – Music by Joe Hisaishi, réalisé avec l’accord de Sony/ATV et Warner Chappell Music.

En 2021, il fonde avec la flûtiste Marie Ishii le Duo Izanami, poursuivant ses explorations musicales entre musique classique et réécriture personnelle des musiques issues de la pop-culture nippone.

Marie Ishii – Flûte

Flûtiste franco-japonaise, l’art de Marie Ishii est porté par la notion de diversité et de partage. Formée au Conservatoire Régional de Paris et au Pôle Supérieur 93, elle collabore avec de nombreux ensembles aux répertoires variés parmi lesquels l’Orchestre Philharmonique de l’Oise, l’Orchestre de Flûtes Français ou encore l’Orchestre Sous Influences dont elle est membre permanent.

Fidèle à son héritage musical, elle se produit régulièrement au Japon, notamment aux côtés de son père, le guitariste Toshiji Ishii, avec qui elle forme le Ishii’s Duet. Cette approche chambriste lui permet d’explorer des répertoire où dialoguent musique classique occidentales et inspirations nippones. Dans la continuité de cette démarche, elle fonde en 2021 le Duo Izanami avec le pianiste Guillaume Masson.

Passionnée par la transmission, elle est titulaire du Diplôme d’État d’enseignement et enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers ainsi qu’au Conservatoire de Levallois-Perret, poursuivant ainsi son engagement pour l’éveil et le partage musical.

#ConcertDansLesNuages #VoyageMusical #MusiqueLive #ExpérienceSensorielle #Miyazaki #JoeHisaishi #StudioGhibli #HayaoMiyazaki #MusiquesDeFilms #ImmersionPoétique #RêverieMusicale #ÉmotionPure #UniversOnirique #ÉvasionArtistique #ThéâtreDeLaTourEiffel #ConcertParis