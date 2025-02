Les fantômes de Pinochet – Ed. Nouveau monde

Les fantômes de Pinochet est un roman graphique, de Félix Vega et Francisco Ortega, paru aux éditions Nouveau monde, en février 2025. Un biopic non conventionnel, qui plonge les lecteurs dans la psyché d’un dictateur sans pitié.

Virginia Water, à Londres, en février 2000, un vieil homme regarde les oiseaux, au-dehors, à travers la fenêtre. Il voit un rapace s’en prendre à des pigeons. Il pense que le prédateur doit attendre patiemment sa proie. Le prédateur doit savoir se camoufler, pour passer inaperçu et attendre longtemps. Pour certains prédateurs, cela peut être des années, jusqu’à ce que sa proie se sente en confiance et ne perçoive plus le danger. C’est alors le moment d’attaquer ! Cette attaque doit être rapide et précise, pour aller droit au but. Même si la proie essaie de se défendre, elle sait que sa mort imminente sera son seul réconfort devant l’horreur de la surprise. Puis, le vieil homme se remémore le Chili, en septembre 1919. Le jeune garçon qu’il était rêvait de voler comme les avions qui passaient au-dessus de lui. Il découvrait la ville de Santiago du Chili, avec sa mère.

Le roman graphique est puissant, il plonge dans les abîmes de l’âme du dictateur chilien. Le récit non linéaire éclate en fragments de sa vie, entre souvenirs d’enfance et derniers instants de détention. Hanté par ses crimes, Pinochet fait face à ses fantômes, victimes d’un passé qu’il ne peut fuir. Le dessin, à la fois sobre et évocateur, crée une atmosphère glaciale, renforcée par l’insertion de quelques photographies. L’auteur, Francisco Ortega, dresse le portrait d’un homme rongé par ses démons. Il est soumis à ses peurs enfantines et à la manipulation de figures féminines et politiques. Le récit est dense, parfois abrupt, mais l’ensemble est captivant. Loin de chercher la réhabilitation, cette bande dessinée propose une réflexion poignante sur la culpabilité, la trahison et le poids du pouvoir.

Les fantômes de Pinochet est un roman graphique intéressant, des éditions Nouveau monde. Un biopic non conventionnel, qui propose de suivre les derniers années de détention du dictateur qui est hanté par ses souvenirs d’enfance, son règne et ses victimes…