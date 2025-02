Gigantosaurus – Le choc des Titans

Le choc des Titans est un nouvel album jeunesse de la série Gigantosaurus, des éditions Larousse, paru en janvier 2025. Les aventures des dinosaures de Crétacia se poursuivent, entre amitié, entraide, course-poursuite, ruse et confrontation !

Ce matin-là, un curieux vrombissement résonne dans le ciel. Mazu a équipé ses amis avec sa toute dernière invention. Ils ont des propulseurs aériens. Mazu s’inquiète, il espère que Giganto va bien. Heureusement que leur grand ami était là, la veille, pour les protéger de ce vilain Spinosaurus ! Bill renchérit, affirmant qu’il faut aller remercier leur héros, avec ses friandises préférées. Arrivés vers le repère de Giganto, Mazu s’inquiète de ne pas le voir déjà réveillé. Les amis vont dans le labyrinthe qui mène au repère… Mais Rocky, qui s’amuse tellement à tourbillonner finit par se prendre dans les lianes ! Heureusement, il n’y a rien de cassé. Les amis arrivent enfin à l’entrée de la grotte de Giganto.

L’album jeunesse est plein de surprises et de rebondissements. La série animée préférée des passionnés du Crétacé, retrouve, dans ce livre, les amis Tiny, Mazu, Bill et Rocky, pour une nouvelle aventure. Au lendemain d’un terrible combat entre Gigantosaurus et Spinosaurus, les quatre petits dinosaures s’inquiètent pour leur ami et héros. Alors que ce dernier se remet difficilement, dans sa grotte, le Spinosaurus le piège dans sa tanière ! Il va pouvoir ainsi terroriser Crétacia tranquillement ! Mais les quatre amis vont élaborer un plan et sauver Giganto. Le récit est bien détaillé, fort en rebondissements, action et humour, pour cette nouvelle aventure. L’amitié et l’entraide sont au cœur de cet album captivant et amusant. Le graphisme moderne et coloré reste captivant.

