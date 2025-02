Tangueada – L’Essence du Tango fusionne avec la Musique de Chambre

TANGUEADA – Le Mosalini-Teruggi Cuarteto réinvente le tango argentin en fusionnant avec élégance musique de chambre et influences jazz avec une virtuosité éclatante. Ce quatuor audacieux invite à une immersion envoûtante, loin des clichés, où passion et finesse se mêlent harmonieusement.

Un Tango Réinventé et Éblouissant

Une signature musicale unique

L’ensemble Mosalini Teruggi Cuarteto enchante avec un concert vibrant et spectaculaire. Ce quatuor virtuose offre un instant magique, porté par un « tango nouveau » à la fois singulier et audacieux. L’alchimie entre les compositions de Juanjo Mosalini et Leonardo Teruggi se révèle dans un savant mélange d’élégance, de fougue et de mélancolie.

Un hommage à la tradition et à l’innovation

S’inscrivant dans la lignée des grands noms du tango comme Astor Piazzolla et Alberto Ginastera, ces musiciens réinventent le genre en y intégrant des influences jazz et classiques. La sortie de leur troisième album Tangueada, en 2024, a marqué une nouvelle étape dans leur exploration sonore. Accompagnés de Romain Descharmes au piano et Sébastien Surel au violon, Mosalini et Teruggi allient virtuosité et émotion avec une intensité saisissante.

