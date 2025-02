L’instant T : Colorature, La disparition de Joseph Mengele

Partagez





Au programme : une Castafiore à la Colorature surestimée et un nazi en fuite avec La disparition de Joseph Mengele.

Colorature

New York 1930. Florence Foster Jenkins, riche héritière américaine, s’improvise soprano colorature. Son pianiste Cosme McMoon nous fait revivre son étrange succès éphémère, à jamais légendaire.

La carrière de Florence Foster Jenkins est-elle un pathétique Dîner de cons ou une grandiose imposture ? Sûrement un peu des deux, tant la fantasque cantatrice n’a que faire des moqueries à l’origine de son succès. Agnès Bove réalise une performance jubilatoire où le pathétique embrasse le sublime. À tel point qu’on en vient à apprécier son massacre des plus grands airs d’opéra. On finit par rire d’elle avec tendresse, car la voix de Florence Foster Jenkins vient du cœur. Une innocence inaudible, mais sincère et touchante. Elle vit tout simplement un rêve d’enfant, qui se mue hélas en une farce féroce.

Colorature

Théâtre Actuel La Bruyère, jusqu’en avril 2025.

La disparition de Joseph Mengele

Argentine 1949. Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous une fausse identité, l’ancien médecin SS d’Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie.

Cette adaptation du roman historique d’Olivier Guez est d’utilité publique. Un récit éprouvant, de l’indicible horreur que furent les expérimentations médicales commises par « l’ange de la mort » à son indécent séjour argentin. Une plongée effroyable dans l’esprit d’un monstre qui refait sa vie à la vue de tous. Une fuite qui prend des airs de vacances bien méritées, alors que la chasse aux nazis s’intensifie. Mikaël Chirinian est impressionnant, comme possédé par une folie idéologique et une colère punitive. On ressort groggy, atterré par cette immonde injustice et la crainte que l’Histoire se répète aujourd’hui. Ce seul en scène est un chef d’œuvre. Une leçon théâtrale. Un devoir de mémoire.

La disparition de Joseph Mengele

Théâtre La Pépinière, jusqu’en avril 2025.