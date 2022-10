C’est aux éditions Larousse, dans la collection Harrap’s qu’est paru, en août 2022, le Mini dictionnaire visuel Ukrainien. Un petit guide pratique et visuel, pour apprendre et mémoriser, plus facilement, les mots utiles et indispensables, par les images, sa langue ukrainienne.

Le petit livre, de plus de 250 pages, malgré tout, débute par un sommaire, afin de se repérer et de présenter les différents thèmes abordés. Ainsi, après les phrases utiles, et le tableau d’aide à la prononciation, les lecteurs trouveront les sujets à évoquer. Dans les indispensables, on retrouve les formules de politesse, entre autres. Ensuite, il y a les chiffres à découvrir, tout comme des expressions, les jours et les saisons, ainsi que les mois de l’année. La première partie va s’articuler autour des personnes, avec une présentation de soi-même, de la famille, des relations… Pour se décrire, ou décrire une autre personne, des éléments sont à retrouver autour de la taille, de l’âge, de l’apparence, des cheveux, du caractère…

Le petit guide est très bien décomposé, pour apprendre l’essentiel, tout d’abord, pour progresser, par la suite, avec des thèmes de plus en plus larges. Le livre invite à s’initier à la langue Ukrainienne, pour communiquer facilement et enrichir son vocabulaire assez rapidement. 4 000 mots et expressions sont à retrouver, avec les prononciations, ainsi que 100 thèmes de la vie de tous les jours. De nombreuses images sont présentes, afin de mémoriser, plus facilement, le vocabulaire. Des phrases utiles pour communiquer au quotidien, comme les formules de politesse et les expressions. L’ouvrage est petit, mais riche, complet, avec des astuces, des exemples, des informations et un lexique, à la fin de l’ouvrage, pour s’y retrouver plus facilement.

Mini dictionnaire visuel Ukrainien est un petit guide pratique des éditions Larousse et de la collection Harrap’s. Un livre complet et pratique, pour apprendre et mémoriser les mots indispensables, afin de communiquer facilement, et enrichir son vocabulaire, au fur et à mesure de la lecture.

Lien Amazon