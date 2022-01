Môbius – La ville qui rêve

La ville qui rêve est le deuxième tome de la série Môbius, des éditions Delcourt, paru en novembre 2021. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Igor Kordey, une trilogie de science-fiction, qui présente la théorie quantique, une infinité de mondes, dans lesquels certains êtres voyagent…

Berg et Lee se retrouvent sur une nouvelle terra. Ils sont devant des nomades qui montent d’étranges créatures. Berg explique qu’il reconnaît certains symboles gitans, mais affirme que ces personnes ne sont pas des gitans. Un nomade prend la parole, il déclare que s’ils restent dans le désert, ils vont mourir, avant de les inviter à les rejoindre. Les nomades se rendent à Kadath, la ville qui rêve. Pour Lee, du moment qu’ils rejoignent une ville, cela lui importe. Cependant, elle interroge quant à la venue d’un autre homme. Le nomade explique qu’il n’a vu personne depuis qu’ils sont partis, il y a vingt jours de ça, de la côte. Berg et Lee rentrent dans une charrette, avec des enfants, où on leur donne à boire. Après quelques échanges, une menace semble bouleverser le voyage.

Alors qu’ils arrivent sur une nouvelle terra, Berg et Lee comprennent que toutes les terras sont en danger et que leur mission va bien au-delà de ce qu’ils pensaient. En effet, ils doivent intercepter Deng, qui se trouve être sur cette même terre, mais en curieuse compagnie. Autour de lui, des masques, soldats redoutables et monstres, prêts à anéantir les terras. De son côté, Berg ne passe pas inaperçu, mais les souvenirs ne lui reviennent toujours pas… La bande dessinée est bien construite, permettant d’en connaître plus, tout en gardant une grande partie du suspense et de questionnements. Le rythme est plaisant, entre révélations et action, projections et rencontres, heureuses ou malheureuses. Le récit de science-fiction est palpitant, curieux et intrigant, présentant une belle aventure énigmatique. Le dessin est particulier, le trait saisissant, épais, offrant un univers riche, foisonnant et étrange.

La ville qui rêve est le deuxième tome de la série de science-fiction Môbius, des éditions Delcourt. Un album saisissant, curieux, qui présente une aventure surprenante, des voyages entre les mondes, pour retrouver un tueur redoutable.