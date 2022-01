Le Théâtre de La Licorne de Cannes participe au festival Trajectoires

Le Festival Trajectoires a débuté le 5 janvier et se poursuit jusqu’au 5 février dans plusieurs lieux culturels du département des Alpes-Maritimes. Le Théâtre de La Licorne de Cannes participe à cette quatrième édition en présentant le spectacle Antioche, venu du Québec.

Ingrid Auguste, la secrétaire générale du Théâtre de La Licorne nous a parlé du théâtre et de sa participation au festival.

France Net Infos : Pourriez-vous nous présenter le théâtre de La Licorne ?

Ingrid Auguste : Le théâtre de la Licorne, structure de la municipalité cannoise, et scène conventionnée d’intérêt national, Art, enfance, jeunesse depuis 2019, propose une saison de spectacles à voir en famille dès le plus jeune âge dont le festival P’tits Cannes à You. Il mène parallèlement des actions d’éducations artistiques et culturelles (Cannes, ville 100 % EAC) et joue un rôle de soutien à la recherche et à la création « jeune public » en développant notamment des résidences d’artistes.

France Net Infos : Pourquoi avez-vous décidé de participer au festival Trajectoires ?

Ingrid Auguste : La participation du Théâtre de la Licorne à Trajectoires correspond à la volonté de prendre part à la synergie des structures culturelles du territoire.

France Net Infos : Quel est le spectacle que vous présentez dans le cadre du festival ?

Ingrid Auguste : Le 25 janvier à 19h30, il y aura Antioche, dans une mise en scène de Martin Faucher de la compagnie Théâtre Bluff. La pièce évoque le choc des générations et la révolte incarné par une adolescente : Jade, en rupture avec le modèle parental, et Antigone, sa meilleure amie.

France Net Infos : Outre le festival Trajectoires, quelle est votre actualité pour ce début d’année ?

Ingrid Auguste : Le spectacle Trait(s) de la Cie SCoM (Cirque graphique/+2 ans) clôturera le mois de janvier, puis le mois de février sera essentiellement consacré à des pièces de théâtre accessibles à partir de 9, 10 ou 14 ans (Love Crisis – Compagnie La Paloma, Fin de la 4ème partie – Compagnie Peanuts, A nos tempêtes – Collectif Dromolo, Killing Robot – Compagnie Hanna R.

Le théâtre de La Licorne est situé 25 avenue Francis Tonner à Cannes La Bocca.