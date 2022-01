Kididoc – Voyage dans l’Histoire

Voyage dans l’Histoire est un nouveau documentaire animé, des éditions Nathan, paru en novembre 2021. Un livre animé qui propose aux jeunes lecteurs de voyager dans l’histoire et ses modes. Un ouvrage curieux et immersif, pour découvrir le temps et l’histoire aux travers des costumes.

Juste derrière la couverture, se trouve une malle, dans laquelle se cachent des costumes correspondant à chaque époque, pour habiller les personnages. Aussi, le documentaire, invite à ouvrir cette malle, pour habiller les personnages, à chaque double page et à faire un bon voyage ! C’est avec la préhistoire que débute la découverte. Il y a plus de 4 000 ans, les vêtements étaient fabriqués avec des peaux de bêtes sauvages, ou domestiques. Les morceaux étaient assemblés avec l’aide d’une aiguille en os. La couture était née ! Le cuir est la peau d’un animal transformé. La peau est tendue et grattée, avec un racloir, pour enlever la graisse. Puis, la peau était tannée…

A chaque double page, une nouvelle époque est à découvrir, et deux jeunes gens à habiller, selon la mode. La préhistoire, l’Antiquité romaine, le Moyen Âge, la Renaissance, le Grand Siècle, le Siècle des lumières, bien d’autres jusqu’aux années Hippies sont les époques présentées. Le voyage est assez immersif, très plaisant et interactif, avec ces personnages à habiller, selon la mode. Les autres personnages qui les entourent, et les descriptions aident à retrouver les bons costumes. Le documentaire est comme un jeu, agréable et ludique, invitant à découvrir les différentes époques et leur mode. L’approche de l’Histoire est innovante, avec des personnages à habiller, et donc 44 costumes à placer. Le livre animé présente aussi des flaps à soulever, pour découvrir des informations supplémentaires, intéressantes. Les paragraphes sont courts, simples, adaptés aux jeunes lecteurs, qui découvrent l’Histoire de manière ludique. Le dessin est plaisant, rond, doux, joliment coloré, pour présenter de belles scènes.

Voyage dans l’Histoire est un documentaire ludique et animé, des éditions Nathan, qui offre une approche innovante de l’Histoire. Un livre unique, avec une malle, 44 costumes à placer, sur deux personnages, selon les époques et les modes, pour découvrir l’Histoire autrement…