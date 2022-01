Le petit Dickie illustré, le deuxième tome

Le petit Dickie illustré revient donc avec un deuxième tome, paru aux éditions Glénat, en décembre 2021. Le personnage de Pieter de Poortere présente la suite de ses folles pérégrinations, de 2012 à aujourd’hui. Un ouvrage pour un public averti, amoureux de l’humour noir ou des anti-héros.

Le 7 février, Dickie met une pièce dans sa tirelire, pour économiser, mettre de l’argent de côté. Quand arrive le 21 décembre, Dickie prend son cochon et le secoue. A l’intérieur, les pièces s’entrechoquent et laissent entendre qu’il y a une petite somme. Le héros prend son marteau pour briser sa tirelire. En effet, à l’intérieur, plusieurs pièces et billets sont à retrouver. Dickie va au magasin. Il ressort avec un colis dans les bras. Quelques jours plus tard, au pied du sapin de Noël, se trouve un joli cadeau. Dickie s’installe et l’ouvre. Il y découvre une nouvelle tirelire en forme de cochon. Le 7 février prochain, le héros dépose, de nouveau, une pièce dans sa tirelire…

Dickie, chevalier et prince charmant, était prêt à rejoindre Raiponce, dans sa grande tour. Mais l’homme a dû tirer trop fortement sur la chevelure de la belle, car celle-ci est scalpée. Le prince, pas forcément charmant, se retrouve avec la longue chevelure et le scalpe de sa belle…

Ainsi, à chaque page, de nouvelles scènes, histoires et autres situations improbables, pleines de moqueries, ou de jeux curieux, sont à retrouver. Le personnage débonnaire s’attache toujours à tout saboter, malgré lui. Le personnage joue souvent de malchance, présentant ainsi des gags qui s’enchainent, se moquant de lui, de la situation. Les gags muets, se lisent assez facilement et rapidement, présentant un personnage parfois détestable, parfois attachant, qui manque de chance, et montre aussi parfois les aspects les plus douteux de la personnalité humaine. La naïveté et la bêtise du personnage, qui est aussi au féminin, par moments, sont au cœur de cette bande dessinée, pour des aventures improbables, cruelles, sadiques, mortelles… Le personnage endosse plusieurs rôles, se moquant des Schtroumpfs, d’Hitler, Charlie, du Christ, et de bien d’autres personnages ou histoires, films… Le dessin est très simple, rond, expressif, plutôt épais, parfait pour ce genre d’ouvrage à l’humour noir.

Le petit Dickie illustré revient avec un deuxième tome, paru aux éditions Glénat, pour présenter les nouvelles pérégrinations de ce personnage qui endosse différents rôles. Il se moque ainsi de lui-même, de la bêtise humaine, mais aussi de certains personnages célèbres, ou de la pop culture, de l’actualité…