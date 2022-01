C’est aux éditions Usborne, qu’est paru, fin octobre 2021, le recueil Histoires d’animaux pour les petits. Un livre illustré, qui présente, aux jeunes lecteurs, cinq histoires du monde entier, parmi lesquelles il y a un tigre vantard, un chien trop gourmand, un lièvre courageux…

Un tigre féroce, aux griffes acérées et aux mâchoires redoutables, vivait au cœur d’une forêt de pins épineux. Il aimait rugir, en ouvrant grand la gueule. Le sol et les arbres tremblaient. Les petits animaux, aux alentours, frissonnaient et fuyaient, en l’entendant. Le tigre pensait fièrement que tout le monde le craignait. Il était le plus fort, le plus grand et le plus féroce. Aussi, il pensait qu’il devrait être le roi de cette forêt ! Le tigre errait dans la forêt, lorsqu’il vit un écureuil qui grignotait une noisette. Le tigre se mit à rugir… L’écureuil couina, avant de s’enfuir en laissant, derrière lui, sa noisette.

Cinq récits, autour des animaux, et autour du monde, sont à retrouver dans ce recueil plaisant à découvrir. De belles histoires, adaptées aux jeunes lecteurs, avec des textes agréables à lire. En effet, les récits sont bien découpés, les phrases courtes, avec un vocabulaire adapté. Les histoires sont douces, surprenantes, présentant des animaux de tous horizons, pour un beau voyage, mais aussi de belles découvertes et rencontres. Les récits sont aussi pleins de charme et d’humour, ce qui plaira aux enfants. Les animaux à retrouver vont également plaire aux petits, avec le tigre, le renard, le chien, ou encore un petit lièvre. Les histoires sont originaires de Chine, d’Europe, d’Afrique, ou encore d’Inde, pour un petit tour du monde plaisant. Le recueil est bien illustré, avec un trait doux, dynamique et un univers coloré. Le dessin est moderne et expressif, appréciable et adapté aux enfants.

Histoires d’animaux pour les petits est un recueil, des éditions Usborne, qui propose des histoires du monde entier. Des rencontres et des aventures à découvrir, des récits charmants et amusants, pour retrouver un chien gourmand, un lièvre courageux, un tigre vantard…