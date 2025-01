Moi je, quarantaine – Ed. Dargaud

Moi je, quarantaine est un nouvel album d’Aude Picault, paru aux éditions Dargaud, en janvier 2025. Une bande dessinée de la collection Charivari, qui propose de suivre l’autrice dans son quotidien, entre boulot et famille, dans cette insupportable routine !

7h15, Aude allume sa bouilloire et enclenche ainsi sa routine. Elle sort un bol, épluche un fruit, fait chauffer du lait, met des céréales dans un bol… Son mari arrive, il se sert un café et remercie sa femme de l’avoir préparé. Aude va réveiller sa fille, elle lui fait un bisou, lui demande de se lever. Elle ouvre les rideaux de la chambre. Un peu plus tard, dans la cuisine, où elle prépare la boîte à goûter, elle demande à sa fille de se brosser les cheveux. Alors qu’elle prépare les sacs, elle se demande où elle a posé son portable. Elle crie à sa fille l’heure. Elle rentre dans la chambre, pour vérifier si sa fille est bien habillée. La jeune enfant fait mine de se brosser les cheveux, alors qu’il y a une colonne de jouets à côté d’elle !

Le récit explore avec finesse les tourments et questionnements d’une femme en pleine introspection. Les journées s’enchaînent, rythmées par les obligations : travail, tâches ménagères, famille. Une routine étouffante, où le temps semble filer sans laisser de place à l’épanouissement. La bande dessinée dresse un portrait lucide et parfois grinçant de la quarantaine, cet âge où la quête de sens devient incontournable. Chaque saynète reflète des moments du quotidien qui parlent à tous : le poids des attentes, les doutes, et ce besoin impérieux de réinventer sa vie. Entre rires et réflexions, le récit reste sincère, mais jamais brutal. Une lecture légère en apparence, mais riche en résonances, qui invite à ralentir et à observer ce qui compte vraiment. Le dessin, simple et épuré, capte l’essentiel avec une justesse désarmante. La mise en page aérée est plaisante et travaillée, comme une respiration autour de ce quotidien oppressant.

Moi je, quarantaine est un nouvel album d’Aude Picault, paru dans la collection Charivari, des éditions Dargaud. Un récit qui propose de suivre l’insupportable routine asservie d’une course quotidienne. Une vie rythmée, épuisante, contre la montre, à s’occuper de tout et de tous !