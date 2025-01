Du Charbon dans les Veines au Théâtre Saint-Georges

Partagez





Du Charbon Dans les Veines – Après « Adieu Monsieur Hauffman » et » Le Petit Coiffeur » l’auteur Jean-Philippe Daguerre nous transporte avec émotion dans l’univers des gueules noires. À voir en urgence au Théâtre Saint Georges jusqu’au 26 avril 2025.

Grâce à une distribution solide, Daguerre nous surprend une fois de plus. Avec des mélodies magiques à l’accordéon, il nous offre une belle émotion, à laquelle le public se laisse volontiers aller.

L’HISTOIRE

1958, à Noeux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France. Pierre et Vlad sont les deux meilleurs amis du monde.

Ils partagent tout leur temps en creusant à la mine, en élevant des pigeons-voyageurs et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène « boute en train-philosophe de comptoir », personnage central de cette petite sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon.

À partir du jour où Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre, le monde des deux meilleurs amis ne sera plus le même…

Auteur et metteur en scène : Jean-Philippe Daguerre

Avec : Jean-Jacques Vanier, Aladin Reibel, Raphaëlle Cambray, Théo Dusoulié, Julien Ratel, Juliette Béhar, Jean-Philippe Daguerre.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations du 16 janvier au 26 avril 2025 à 19h

Théâtre Saint-Georges – 51 Rue Saint-Georges, 75009 Paris

Téléphone : 01.48.78.63.47

Durée : 1h20

Tarifs : de 10 à 48€

A propos de l’auteur Jean-Philippe Daguerre

Jean-Philippe Daguerre, auteur dramatique reconnu, est à l’origine de plusieurs pièces à succès, dont « Adieu Monsieur Haffmann », qui a remporté quatre Molière en 2018, et « La Famille Ortiz », couronnée par l’Étoile d’or du Parisien de la meilleure pièce en 2019. Sa dernière création, « Le Petit Coiffeur », nommée aux Molière 2022, est actuellement en phase d’adaptation pour le grand écran.