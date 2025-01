Les innovations qui ont changé le monde de l’escrime

L’escrime est l’un des sports les plus anciens. Au fil des millénaires, elle a connu une évolution significative, se transformant d’un art martial à un sport olympique moderne et populaire. Mais qu’est-ce qui a fait de l’escrime un sport tel que nous le connaissons ?

Les premières preuves de l’émergence de l’escrime remontent à l’antiquité comme en témoignent les traces de la Grèce et de la Rome antiques. En Grèce, l’escrime était l’une des principales matières enseignées aux enfants dès le plus jeune âge, à partir de 5 ans. Au Moyen Âge, la maîtrise d’escrime était réservée aux enfants d’origine noble. Le premier manuel d’escrime qui nous soit parvenu est le Royal Armouries Ms. I.33, aussi connu comme le « Tower of London manuscript », écrit au XIIIe siècle. Mais tout cela avait surtout une portée pratique : un noble devrait être âpte au combat sur le champ de bataille.

Un fleuret et un masque

La valeur sportive de l’escrime a commencé à croître au XIVe siècle, lorsque les armes à feu ont fait leur apparition en Europe, transformant le mode de faire la guerre. L’importance des épées sur le champ de bataille diminua et l’escrime commença à être pratiquée comme un art du duel et une forme d’éducation physique. À la même époque, la première école d’escrime apparaît en Italie, où l’on commence à enseigner non seulement les techniques de combat, mais aussi l’étiquette et les règles de comportement dans l’arène.

L’escrime s’est largement répandue en tant que sport aux XVIIe et XVIIIe siècles avec l’apparition de deux innovations : le fleuret – une arme blanche à la pointe aplatie, spécialement conçue pour les combats d’entraînement, et un masque d’escrime solide en treillis métallique, protégeant le visage des coups. Tout cela a permis de réduire considérablement les risques de blessures lors des duels et d’attirer des dizaines de milliers de pratiquants vers ce sport. Il est intéressant de noter que les masques d’escrime qui sont à l’usage aujourd’hui, sont presque les mêmes.

La tradition de limiter la zone de la cible au seul corps, pour inscrire des points, est liée au fait que l’équipement de protection de l’époque de la Renaissance n’était qu’un plastron en cuir, les coups portés sur d’autres parties du corps entraînant des blessures.

Système de notation électronique des touches

À l’origine, les duels d’escrime se déroulaient souvent jusqu’au premier sang. Avec l’apparition du fleuret, une arme à la pointe aplatie, un nouveau système de notation des touches a également été inventé. C’est à cette époque que les escrimeurs ont commencé à porter les tenues blanches ou claires qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui. En effet, sur ces vêtements étaient parfaitement visibles des traces laissées par un morceau de tissu impreigné d’encre noir, qui était attaché à la pointe du fleuret.

Le monde de l’escrime a changé dans les années 1930 avec l’invention du système de notation électronique des touches. Si vous avez déjà remarqué un fil métallique attaché à un escrimeur, il s’agit justement de ce système. Lorsqu’un coup est porté, un capteur situé sur la pointe de l’arme ferme le circuit électrique sous l’effet de pression. Le signal de contact est transmis à un enregistreur central qui analyse les données. Le système prend en compte la force de la pression, la durée du contact et la zone d’impact pour déterminer si la touche est valable. Lorsqu’une touche est validée, le système émet un signal lumineux et/ou sonore pour informer les arbitres et les athlètes du résultat.

Depuis les Jeux de Londres, les combats d’escrime sont devenus encore plus spectaculaires. En effet, le résultat d’une touche était directement visible grâce aux témoins LED sur des masques des escrimeurs. Les spectateurs comprenaient donc tout de suite que la touche était validée. Ce système exclue pratiquement le facteur humain dans la notation des touches, ce qui garantit un arbitrage impartial.

Les duels sans fil

Dans les années 2000, l’escrime commence à renouer avec ses racines : les décennies où les escrimeurs étaient attachés à un câble encombrant, touchent à leur fin, et c’est grâce à l’invention d’un système sans fil de notation des touches. Testé pour la première fois à Athènes en 2004, il a été utilisé à grande échelle lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Alicher Ousmanov, président de la Fédération internationale d’escrime, récemment réélu pour un cinquième mandat, y a contribué notamment, ayant déclaré en 2018 qu’il « voulait que ce sport soit considéré comme l’un des plus modernes et des plus innovants aux Jeux olympiques ».

« L’apparition de l’escrime sans fil a été l’un des plus grands changements que j’ai connus au cours de ma carrière », a fait part la championne olympique l’Hongroise Emese Szasz. « J’ai tout de suite été séduite par la liberté que cela nous offrait. Cette technologie est vraiment performante aujourd’hui, elle change beaucoup de choses, tant pour les spectateurs que pour les escrimeurs ».

L’escrime sans fil en est encore au stade de la mise en œuvre et n’a pas été utilisée aux Jeux olympiques de Paris, par exemple, mais elle devient de plus en plus courante dans le monde entier.

Même les règles des duels ont été modifiées pour rendre ce sport plus spectaculaire. Par exemple, la FIE lutte désormais contre le combat passif, lorsque les deux athlètes évitent les actions actives sans tenter d’attaquer. Si, pendant un certain temps, les deux escrimeurs ne font pas preuve d’action active, l’arbitre peut annoncer un avertissement de passivité et, en cas de récidive, les athlètes peuvent être pénalisés, jusqu’à accorder un point à l’adversaire.

Par ailleurs, l’utilisation de plateformes LED géantes sur le sol, affichant les noms des athlètes, les scores et des clips d’information, a permis d’accroître l’attractivité des compétitions et d’attirer un plus grand nombre de spectateurs.

Aujourd’hui, l’escrime est passée d’un art militaire à un sport dynamique et de haute technologie, tout en conservant sa valeur historique et culturelle.