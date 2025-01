Rencontre avec Laura Flessel au Sportel de Monaco

S’il y a un événement qui a marqué l’année 2024 et qui restera dans l’esprit des Français, c’est bien les Jeux Olympiques ! Et ce n’est pas Laura Flessel, ancienne ministre des Sports et quintuple médaillée olympique, qui nous contredira. Non seulement elle s’est beaucoup investie dans l’organisation des JO de Paris mais en plus, depuis plusieurs années, elle a à cœur d’accompagner les sportifs de haut niveau à la fin de leurs carrières. Avec Richard Hullin, elle a fondé en 2021, Sport Excellence Reconversion, la seule école en France qui leur soit dédiée. Nous l’avons rencontrée à Monaco lors de la dernière édition du Sportel.

France Net Infos : Les Jeux Olympiques ont été grandioses. Vous avez beaucoup oeuvré pour leur organisation. Vous attendiez-vous à un tel succès ?

Laura Flessel : Le succès a été au-delà de nos espérances ! Lorsqu’on avait commencé à travailler sur la projection des JO 2024, il y a plus de sept ans, on avait clairement défini qu’on voulait avoir des Jeux écologiques, pertinents, pleins d’innovation, dont on se souviendrait. Le bilan est plus que positif ! Ces JO ont été encore plus populaires que ce qu’on attendait. Dans toutes les langues, dans tous les pays, cette réussite à la française a été plébiscitée ! Au niveau international, on devient une vraie carte postale. On a eu des champions olympiques et paralympiques. Et puis, il faut reconnaître qu’on a eu des Jeux très sécuritaires. Los Angeles va avoir du mal à nous copier ! On peut être chauvins et fiers.

France Net Infos : Ce qui était beau aussi, c’était cette liesse populaire et cette cohésion sociale…

Laura Flessel : Le vivre ensemble a été renforcé parce qu’on s’est intéressés aux territoires. Le passage de la Flamme a réveillé cette joie populaire. Quand on a vu la ferveur sur le Port de Marseille à l’arrivée du Belem, on s’est pris une claque ! La Flamme est venue dans les régions, chez les Français. Je pense que cela a été une plus-value pour ces JO.

France Net Infos : La cérémonie d’ouverture a également contribué à la réussite de ces Jeux…

Laura Flessel : Bien sûr ! Elle a impulsé une autre dynamique. Lorsqu’on organise des Jeux, si la cérémonie d’ouverture est plébiscitée, la suite ne peut être que magnifique. Pour ces JO, tout était là ! On avait l’impression que toutes les planètes étaient alignées, même si la pluie s’est invitée pour l’ouverture. Mais il faut bien avoir un point négatif !

France Net Infos : Ces JO ont bien mis en évidence le fait que le sport permet de lutter contre les inégalités…

Laura Flessel : En effet, le sport est un outil qui permet de lutter contre les discriminations et de pacifier. Il permet de parler de peuple à peuple, sans qu’il soit question de racisme, de sexisme ou d’homophobie. On essaie de réduire les inégalités. En revanche, on se doit de s’améliorer dans l’accompagnement des valeurs, parce qu’on a aussi des extrémistes. C’est en cela que le sport est un outil sous-exploité qui amène beaucoup de joie. Il y a souvent une méconnaissance de la puissance du sport. Lorsqu’on utilise le sport, on dégage des émotions, on fait vivre et devenir des hommes et des femmes de demain. On travaille le savoir être, le savoir faire et le savoir devenir ! Le sport, c’est l’école de la vie en accéléré. Après ces JO, on se doit de rentrer dans les foyers en passant des messages, sans donner de leçons mais en ouvrant des opportunités.

France Net Infos : Lorsqu’une carrière sportive s’arrête, cela peut être difficile à vivre. Vous avez co-créé une école pour accompagner les sportifs de haut niveau dans leur reconversion….

Laura Flessel : Cette école a été pensée avec le temps comme allié. Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir de diplômes. On a plein d’exemples de personnes qui ont réussi sans diplôme. Dans cette école, on valorise l’humain dans son projet de transformation. Avec des coaches, on essaye de montrer à ces anciens sportifs de haut niveau qu’ils ont une richesse et une plus-value pour le monde de l’entreprise. On les accompagne en capitalisant leurs compétences.