Carmen – Benjamin Lacombe – Ed. Gallimard

Carmen est un beau livre, de la collection Papillon noir, des éditions Gallimard paru en novembre 2024. Une réédition de ce roman illustré par Benjamin Lacombe qui offre un souffle sublime à l’œuvre de Prosper Mérimée, à travers un trait subtil, mêlant ambiances sombres et gothiques.

En 1830, le narrateur se trouve en Andalousie pour une excursion. Son objectif est de résoudre un doute historique : localiser le champ de bataille de Munda, où César livra un combat décisif contre les champions de la république. Contestant les géographes, il estime que Montilla est une piste plausible, basée sur ses recherches et indices recueillis. Son objectif est de publier un mémoire capable de convaincre les archéologues de bonne foi. Avant de conclure, il partage une anecdote survenue lors de son périple. À Cordoue, il engage un guide et deux chevaux pour explorer la région. Épuisé, assoiffé et accablé par la chaleur, il erre dans une vaste plaine. Enfin, il aperçoit une petite pelouse, annonçant avec réconfort la présence d’une source. Cette halte imprévue et des plus agréable, marque le début d’un récit captivant.

La célèbre nouvelle de Prosper Mérimée se dévoile sous un nouveau jour grâce au talent de Benjamin Lacombe. Ses illustrations magnifient cette œuvre intemporelle en lui conférant une aura envoûtante et surnaturelle. Carmen, femme fatale et séductrice irrésistible, prend vie sous les traits délicats et gothiques de l’artiste, symbolisant la tentation et le danger. Benjamin Lacombe apporte une dimension visuelle captivante à l’œuvre. Chaque illustration, riche en détails et en couleurs, transporte le lecteur dans une Espagne disparue, empreinte de mystère. L’ouvrage lui-même est un véritable objet d’art, avec sa couverture en tissu et dentelle noire, dos toilé noir, évoquant le raffinement et la fatalité. À travers cette édition, Benjamin Lacombe sublime non seulement le texte, mais aussi le mythe de Carmen, offrant une expérience unique et immersive à redécouvrir, tant pour les amateurs de littérature que d’illustration.

Carmen, la nouvelle de Prosper Mérimée, est à retrouver dans la collection Papillon noir, des éditions Gallimard. Un beau livre, magnifiquement illustré par Benjamin Lacombe, qyu séduit par ses détails et son raffinement. Il offre un captivant récit à découvrir ou redécouvrir.

