Cosmic detective – Ed. Delcourt

Cosmic detective est un récit complet, de Jeff Lemire, Matt Kindt et David Rubin, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2024. Un polar mêlé de science-fiction, qui propose de suivre un détective qui doit enquêter sur une curieuse, inquiétante et peu banale affaire.

Un homme marche dans la rue, il croque une pomme. Sur le point de monter dans une chambre d’hôtel, il jette son trognon. Il monte les escaliers pour rejoindre un collègue. Les deux hommes parlent en langage codé. Ainsi, l’on comprend qu’il y a eu un meurtre, mais qu’un dieu est mort ! Le premier homme n’en revient pas. Tous deux vont sur la scène du crime. Le deuxième homme explique au premier qu’il ferait mieux de s’y mettre tout de suite, car d’autres vont rappliquer. Il constate du sang projeté au mur. Il voit que le sang est celui d’un dieu et ne pensait pas que les dieux pouvaient saigner… L’autre homme réplique qu’il ne pensait pas qu’ils pouvaient mourir ! Lorsqu’ils arrivent devant le corps, tout semble étrange. Une lumière sort de l’orifice d’impact et de l’orbite des yeux. Des éclats bleus semblent suspendus dans les airs.

Le récit est surprenant, plein de mystère. Il propose de suivre un détective sur une affaire qui semble improbable, et pourtant… Une enquête où le polar classique se mêle à une science-fiction foisonnante, dans un univers psychédélique digne de Blade Runner ou des créations de Moebius. La bande dessinée navigue habilement entre des codes familiers et des innovations, explorant des thèmes de divinités capricieuses et d’humanité impuissante. Si l’intrigue, concoctée par Jeff Lemire et Matt Kindt, séduit par sa densité narrative et ses rebondissements, elle se révèle également comme un hommage vibrant aux univers de Jack Kirby. Le tout prend vie grâce au dessin de David Rubín, dont le style cartoonesque et débridé donne une dimension visuelle inoubliable. Ses environnements hallucinatoires et ses concepts audacieux enrichissent l’expérience, transformant cette lecture en un voyage visuel unique et immersif.

Cosmic detective est comic singulier et captivant des éditions Delcourt. Un polar mêlé de science-fiction qui offre à découvrir un monde futuriste étrange. On y suit un détective prêt à tout pour faire la lumière sur un meurtre improbable : celui d’un dieu.

