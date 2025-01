Trop facile la pâtisserie ! – Ed. Larousse

Trop facile la pâtisserie est un joli coffret qui s’ouvre comme un livre, pour les petits pâtissiers, paru aux éditions Larousse, en octobre 2024. Un coffret qui propose aux enfants, à partir de 5 ans, de réaliser des desserts inratables, notamment grâce à des pots doseurs !

Le coffret s’ouvre présentant d’un côté un livre de recettes, et de l’autre trois pots doseurs, pour accompagner les enfants. L’ouvrage souhaite la bienvenue à tous les pâtissiers en herbe. Il est fait pour tous les petits gourmands et curieux qui ont envie de découvrir le plaisir de préparer une recette avec succès et de la partager avec la famille et les amis. Le livre propose donc de s’initier à la pâtisserie entre plaisir, conseils et recettes en pas à pas. Le sommaire, par la suite, suggère de retrouver les onze recettes présentées. Des recettes variées qui sauront plaire à tous les gourmands.

Les recettes sont bien détaillées, pour les jeunes pâtissiers, présentant le niveau de difficulté, les temps de préparation et cuisson, la liste des ingrédients et celle des ustensiles. Une belle photographie alléchante accompagne parfaitement la recette. Ensuite, les étapes à suivre, en pas à pas illustré, accompagnent très bien les enfants. Comme une bande dessinée, il suffit de suivre les indications pour réaliser de superbes desserts. Les étapes restent simples et les pots doseurs permettent de ne faire aucune erreur. L’expérience est ludique et plaisante, permettant aux plus jeunes de confectionner de bons desserts. Le geste culinaire est également à retrouver dans ses cases, pour les enfants qui ne savent pas encore lire et veulent faire tout seul ! Les illustrations colorées et les instructions claires facilitent chaque geste, offrant une expérience éducative et gourmande.

Trop facile la pâtisserie ! est un coffret très complet des éditions Larousse. Parfait pour partager des moments en famille, ce coffret combine simplicité et plaisir, tout en régalant petits et grands avec des créations sucrées classiques et originales. Une idée idéale pour des ateliers pâtisserie joyeux et réussis !

