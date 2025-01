Red Sonja – Le pardon des monstres

Le pardon des monstres est le troisième tome de la série Red Sonja, des éditions Graph Zeppelin, paru fin novembre 2024. Un album de Gail Simone et Walter Geovani qui propose de suivre la guerrière dans des aventures éblouissantes et terrifiantes.

Elle n’est pas seule. Elle n’est ni seule, ni gelée, ni mouillée. De plus, elle ne se sent pas en colère. Du moins, c’est ce que Sonja tente de se faire croire. En effet, la jeune guerrière est sous la pluie, le vent et les orages. Elle semble peinée à avancer. Elle est coincée sous la pluie dans le coin le plus pourri d’Argos, dans une forêt où vivent des goules et des sorciers, de quoi miner le moral et se retrouver un tantinet contrariée ! Il y a aussi que ses compagnons fantasques lui manquent. Ils étaient plusieurs personnages gentils, talentueux, qui la faisaient rire… Là, devant la grotte de Kalag-Ra, l’assassin, Red Sonja ne rigole plus ! La guerrière n’aime pas les magiciens, et certains moins que d’autres… A en croire les villageois alentours, Kalag-Ra mériterait la mort depuis des lustres.

Le récit s’ouvre sur une intrigue captivante où l’héroïne est frappée d’une malédiction par un sorcier qu’elle a tué. Incapable de pardonner le moindre affront, Sonja doit affronter ses propres démons et trouver en elle la force de briser ce sort. La bande dessinée explore avec finesse les thématiques du pardon et de la rédemption, tout en offrant des moments d’action intenses et un éclairage nouveau sur le passé de Sonja. La narration s’articule autour de sa lutte intérieure et de sa transformation, révélant une profondeur inattendue chez cette guerrière légendaire. L’album se termine par une aventure secondaire plus légère, où Sonja vient en aide à des nonnes oppressées. Une galerie d’illustrations est également à retrouver. Les dessins apportent une richesse visuelle indéniable, avec des détails soignés et des compositions puissantes. Les couleurs vibrantes et les couvertures ajoutent à l’impact esthétique de ce tome, qui conclut avec éclat cette trilogie.

Le pardon des monstres est le troisième et dernier tome de la série Red Sonja de Gail Simone, des éditions Graph Zeppelin. Un bel album qui offre à découvrir une héroïne puissante et combative, qui suit une quête entre vengeance et rédemption.

