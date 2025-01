Blancrème – Un coffret pour une peau douce et parfumée

Le coffret Essentiels Corps Fraise & Grenade de Blancrème propose un trio parfait pour prendre soin de la peau. Il contient un gel douche à la fraise et à la grenade (75 ml), un gommage corps à la fraise (40 ml) et une crème corps fondante à la fraise et à la grenade (40 ml). Une sélection qui combine douceur, exfoliation et hydratation, avec des parfums fruités et sucrés.

Blancrème est une marque française spécialisée dans les soins cosmiques gourmands. Chaque produit est conçu avec des ingrédients de qualité, souvent inspirés de l’univers de l’épicerie fine. L’engagement de la marque repose sur l’art de transformer la routine de soin en une expérience sensorielle unique. Les packagings, évoquant des pots et flacons alimentaires, renforcent cette identité originale. Blancrème met en avant une fabrication locale et un respect des normes qualitatives les plus élevées.

Les coffrets Essentiels Corps réunissent trois soins indispensables. Pour le coffret Fraise & Grenade, il y a le gel douche à la fraise et à la grenade qui nettoie la peau en douceur tout en la parfumant subtilement. Le gommage corps à la fraise exfolie efficacement grâce à ses particules naturelles, pour une peau lisse et lumineuse. La crème corps fondante à la fraise et à la grenade hydrate en profondeur, tout en laissant une texture douce et un parfum fruité irrésistible. Un trio complémentaire pour un rituel complet.

Ce coffret, signé Blancrème, marque française, est idéal pour une pause bien-être gourmande. Des formats pratiques pour une utilisation quotidienne ou en voyage. Une belle idée cadeau pour allier soin et plaisir tout en découvrant le savoir-faire français en matière de cosmétiques