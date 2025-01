Somna – Ed. Delcourt

Somna est un récit complet singulier, étrange et captivant, de Becky Cloonan et Tula Lotay, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2024. Un thriller érotique, pour public averti, qui offre un récit de Dark fantasy féministe fascinant, inquiétant, haletant, sulfureux…

Elle aurait dû comprendre que ce n’était qu’un rêve. Cependant, l’air était doux, le sol ferme sous ses pieds nus. Comment aurait-elle pu savoir ? Le trouble s’est insinué progressivement, comme un léger frisson à la surface. La jeune femme s’interroge, pour comprendre, savoir comment tout cela a commencé et si elle aurait pu faire autrement… Alors qu’elle est dans son lit, auprès de son mari, on l’appelle, lui demande de se réveiller. Avec une lumière au niveau de la fenêtre, elle devine une silhouette dans la chambre. Elle n’arrive pas à parler, crier, ou même bouger. Une silhouette sombre, aux yeux luisants, s’approche et l’appelle. Il tend la main vers elle. Ingrid veut se réveiller, elle sent qu’il veut qu’elle le suive, mais elle ne peut pas bouger. Puis, elle réalise qu’il ne veut pas qu’elle le suive, mais qu’il veut lui montrer une chose enfouie en elle…

Plongée dans un XVIIe siècle empreint de superstition et de répression, la bande dessinée explore les tourments d’Ingrid, confrontée à une entité mystérieuse qui hante ses nuits. Entre désir inavouable et crainte de la condamnation, l’héroïne lutte pour préserver son équilibre dans un contexte où la psychologie et le désir féminin sont des notions incomprises. La dualité entre rêve et réalité est savamment mise en scène à travers deux styles graphiques distincts. Les séquences oniriques, sensuelles et éthérées, contrastent avec la froideur rigide du quotidien. Cette opposition esthétique traduit parfaitement la confusion croissante d’Ingrid, immergeant le lecteur dans un thriller médiéval aussi captivant que troublant. Érotisme, fantastique et critique sociale s’entrelacent dans une œuvre qui interroge les notions de contrôle et de liberté, tout en mettant en lumière les oppressions d’une époque cruelle. Une expérience immersive et saisissante, portée par une collaboration artistique remarquable.

Somna est un thriller fantastique, sombre et érotique, pour public averti, des éditions Delcourt. Un récit envoûtant entre rêves et ténèbres, qui propose de suivre Ingrid dans un quotidien difficile, des inquiétudes, des espoirs, des envies, des accusations, des secrets…

