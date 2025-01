Octave le zombie – Ed. Sarbacane

Octave le zombie est un roman jeunesse, de Chrysostome Gourio et Eglantine Ceulemans, paru aux éditions Sarbacane, en octobre 2024. Un livre qui vient compléter la collection Pépix et conclure le triptyque de la Mort, initié avec Rufus le fantôme.

Octave murmure à Rufus de le prévenir si Madame Pomeblette arrive ! Rufus persiste à dire, tout en grognant, que cela n’est pas une bonne idée. Puis, il se retourne et dresse le cou. Il vérifie que la maîtresse glisse toujours entre les paillasses du fond de la classe. La dernière fois qu’Octave a regardé, la maîtresse était au milieu de quelques élèves. Elle s’assurait qu’ils réalisaient parfaitement leurs expériences de Sciences et Vie des Ténèbres. Il faut dire que l’ambiance semble à l’agitation et que la maîtresse a eu des difficultés à mettre les élèves au travail. En effet, le lendemain c’est Halloween ! Or, les enfants n’ont qu’une hâte, faire la fête au milieu des citrouilles !

Le roman plonge les jeunes lecteurs dans une aventure fantastique mêlant humour, frissons et amitié. Octave, un petit zombie débrouillard, se lance dans une quête périlleuse pour récupérer des œufs de griffon tout en jonglant avec ses obligations scolaires et les menaces croissantes dans son cimetière natal. Accompagné de plusieurs personnages, dont certains déjà vus dans les précédents tomes, il affronte des créatures étranges. Parmi elles se trouve le sinistre vampire Marcurius Détritus, bien décidé à semer la terreur. Les illustrations vivantes et expressives enrichissent ce récit captivant, où courage, entraide et responsabilité prennent le devant de la scène. Avec des clins d’œil à la culture rock et des personnages attachants, cette histoire offre une expérience unique, à mi-chemin entre frissons fantastiques et humour décalé.

Octave le zombie est un roman jeunesse, des éditions Sarbacane, qui vient conclure un triptyque. Une aventure parfaite pour les amateurs de récits aussi drôles que palpitants, où les enfants retrouvent avec plaisir certains personnages vus dans les tomes précédents.

