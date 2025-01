L’appel à Cthulhu – Ed. Black River

L’appel à Cthulhu est un ouvrage singulier, de Norm Konuy, paru aux éditions Black River, en novembre 2024. Un comic qui ressemble à une célébration légère et ludique des histoires originales de HP Lovecraft, des récits d’horreur qui ont marqué et inspiré plusieurs écrivains, scénaristes, producteurs…

L’histoire débute proche de la ville insulaire de R’Lyeh, près du pôle maritime du Pacifique. C’est un dimanche, un week-end férié, il est 01h37 heure locale. Dans une belle et étrange demeure, un téléphone sonne. Quelqu’un explique qu’il arrive, pour répondre ! Une étrange main verte, aux ongles acérés, empoigne le téléphone pour répondre à un numéro inconnu. Une créature verte, aux tentacules, yeux rouges, avec des ailes dans le dos répond à l’appel. Au bout du téléphone quelqu’un lui demande s’il est Cthulhu. La créature répond par l’affirmative, avant de demander à son tour à qui il a à faire. Mais la personne ne répond pas et demande s’il s’agit bien de Cthlulhu, un des grands anciens. La créature répond de nouveau par l’affirmative avant de demander si l’autre personne sait quelle heure il est ! Mais l’autre personne au bout du téléphone ne répond toujours pas.

C’est avec ce curieux appel que ce personnage inconnu et Cthulhu vont revenir sur les différents récits autour de ce grand ancien. L’idée surprenante sert de point de départ à la bande dessinée humoristique imaginée par Norm Konyu. Le récit irrévérencieux revisite les classiques du Mythe de Cthulhu d’Howard Phillips Lovecraft avec une bonne dose de dérision. L’intrigue met en scène une conversation surréaliste où un interlocuteur mystérieux se plaint des œuvres de Lovecraft… directement au principal intéressé ! À travers un mélange savoureux d’humour et de références, le comic rend accessible cet univers souvent sombre et complexe. Le dessin est subtil, très travaillé, offrant de belles planches et illustrations à découvrir. En bonus, il y a une interview passionnante de l’auteur et des secrets sur ses techniques artistiques ! Un album qui propose de rire tout en redécouvrant le mythe.

L’Appel à Cthulhu est un comic décalé et surprenant, des éditions Black River. Une plongée drôle dans les mythes de Lovecraft, à travers une conversation improbable, mais surtout un voyage à travers des illustrations superbes et captivantes, aux couleurs vives.

