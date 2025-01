Petits contes macabres – Ed. Delcourt

Petits contes macabres est un album choral, des éditions Delcourt, paru en novembre 2024. Un récit complet qui présente quatre récits grinçants, drôles ou encore terrifiants, d’Eric Powell, Mike Mignola, Becky Cloonan et James Harren.

A Londres, en 1843, pour le réveillon de Noël, trois individus s’approchent d’une belle demeure. L’un d’eux frappe à la porte. Un homme ouvre la porte. Il pensait que sa chance avait tourné et qu’il allait enfin passer le réveillon tout seul, cette année. La femme, avec un large sourire, affirme qu’il n’y pensait pas ! Les deux autres hommes, derrière elle, semblent avoir leurs mots à dire aussi. Eric les fait donc entrer au chaud. Il a allumé un feu et ramène l’esprit de Noël. Un des hommes demande à Rebecca pourquoi elle tient une oie. La femme répond que son cœur tendre n’a pas pu résister, lorsqu’elle a vu la pauvre créature dans la vitrine du boucher. Eric revient avec un plateau et de quoi boire pour ses invités. Il semble honoré de la présence de la femme, veuve éplorée et suspecte de matricide.

Ainsi, autour d’un feu et d’un verre, les quatre personnages vont raconter chacun leur tour une histoire. La bande dessinée qui s’inscrit dans la tradition des récits de fantômes victorienne, mêle ambiance feutrée et frissons délicats. Quatre personnages hauts en couleur – un écrivain raté, un scientifique controversé, une femme à la réputation trouble et leur hôte irrévérencieux – se réunissent au soir du Réveillon pour échanger des histoires aussi sombres que captivantes. Chaque récit reflète la personnalité de son conteur, oscillant entre humour grinçant, terreur subtile et étrangeté onirique. Les styles graphiques et narratifs varient selon les auteurs, offrant une richesse visuelle et émotionnelle. Mention spéciale pour Le cadeau du major Courtenay, avec ses illustrations en noir et blanc d’un charme victorien, et Le Kelpie, un récit envoûtant inspiré des légendes écossaises. Des passages restent énigmatiques, mais l’ensemble séduit par son originalité et son atmosphère intemporelle.

