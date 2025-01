Mes premières petites chansons – Ed. Gründ

La collection Un livre sonore à toucher, des éditions Gründ, se complète avec deux nouveaux titres, parus en octobre 2024. Mes premières petites chansons Vol. 2 et Mes premières petites chansons en couleurs offrent une belle expérience sensorielle aux tout-petits.

Le premier livre invite, dès la couverture à tourner les ailes du moulin. Un trou permet aussi d’actionner la première puce sonore, pour écouter la belle comptine. L’ouvrage propose donc de retrouver quelques incontournables comptines, tout en éveillant le sens du toucher, à chaque double page. Un voyage musical et sensoriel, qui offre de belles illustrations rondes et colorées.

Le deuxième livre présente également une couverture ajourée, permettant de découvrir et toucher les ailes colorés du papillon et d’actionner la première puce sonore. Ainsi, les enfants découvrent la comptine Volez, jolis papillons. L’ouvrage, à travers cinq chansons, propose de s’éveiller dans la musique, le toucher, mais aussi d’explorer les couleurs !

Les deux nouveaux livres sonores sont de véritables invitations au voyage sensoriel pour les tout-petits. Ces ouvrages interactifs, pensés comme des boîtes à musique, marient textures fascinantes et mélodies enchanteresses pour éveiller les sens et encourager la motricité fine. Chaque page regorge de surprises : des surfaces douces, rugueuses ou scintillantes, comme les écailles d’un poisson, captivent les petites mains curieuses. En touchant les puces sonores, les jeunes lecteurs déclenchent des mélodies joyeuses et variées. Les illustrations colorées ajoutent une dimension visuelle qui complète parfaitement l’expérience tactile et sonore. Solides et sécurisés grâce à leurs coins arrondis, ces livres sont conçus pour durer et plaire à répétition. Ils sont parfaits pour développer curiosité, amour des livres et éveil sensoriel dès le plus jeune âge.

