Hors des sentiers battus – Tome 2

Le second tome de Hors des sentiers battus est paru aux éditions Tabou, fin novembre 2024. Une bande dessinée, pour public averti, de Marie Sann, dans laquelle l’héroïne, Lizzy, continue d’explorer sa propre sexualité à travers différentes expériences.

Lizzy rejoint son amie Sam au café. Sam lui fait remarquer qu’elle est presque à l’heure. Du coup, elle se demande si son rendez-vous d’hier soir s’est bien passé. Lizzy affirme que c’était super, jusqu’à ce qu’il y ait une couille dans le potage. Sam pense que Lizzy a gardé sa tenue BDSM ou le gode-ceinture… Lizzy réplique que c’est bien pire que cela. Son rendez-vous lui a envoyé un texto ! Sam avoue qu’elle n’est pas sûre de voir le problème… La jeune héroïne explique qu’elle lui a dit que cela ne la dérangeait pas de se revoir. Elle pensait qu’il la recontacterait dans une semaine, mais pas une demi-heure après ! Elle pensait qu’il savait que leur relation était occasionnelle. Le téléphone de Lizzy sonne. Elle vient de recevoir un nouveau message. Lizzy angoisse alors que Sam lui demande ce qui est écrit…

La bande dessinée érotique audacieuse invite à suivre Lizzy qui poursuit sa quête de “sexploration” avec un enthousiasme communicatif. Dans cet album, elle s’embarque dans de nouvelles expériences toujours plus épicées, explorant ses désirs avec curiosité et bienveillance. Les défis qu’elle relève, portés par des valeurs de communication et d’écoute, mettent en lumière des relations empreintes de respect et de plaisir partagé. Le trait rond et fin, ainsi que les couleurs douces adoucissent la franchise des scènes sexuelles, qui abordent sans détour des pratiques variées telles que la bisexualité, la masturbation ou le bondage. Plus qu’un récit coquin, l’album offre une réflexion sur l’émancipation et la déconstruction des préjugés sexistes, célébrant la liberté et le plaisir féminin. À travers cette lecture, Lizzy invite à sortir des sentiers battus pour explorer la richesse et la diversité des relations.

