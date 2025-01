Le bateau pirate – Ed. Glénat jeunesse

Le bateau pirate est un superbe coffret, de Carles Ballesteros, paru aux éditions Glénat jeunesse, en novembre 2024. Un coffret qui propose aux enfants de hisser les voiles et de prendre le large pour des aventures incroyables, avec cet ouvrage qui se déploie et se construit.

Le coffret, tel un coffre au trésor, invite les enfants à embarquer pour une grande aventure imaginaire. En s’ouvrant et se déployant, il révèle un décor enchanteur, au-dessus et en-dessous, représentant les prémices d’un bateau prêt à naviguer et d’un vaste océan à explorer. À l’intérieur, les enfants découvrent un livre souple, riche en illustrations, ainsi que divers éléments cartonnés soigneusement conçus. Le guide du Moussaillon est un documentaire ludique et coloré. Il s’adresse aux jeunes lecteurs dès 3 ans, offrant des informations simples et captivantes sur la vie des pirates. Les éléments inclus permettent de compléter et personnaliser la construction du bateau amorcé par le coffret. Cela rend l’expérience encore plus immersive. D’autres accessoires ajoutent du réalisme à la scène. Il y a des personnages et des objets variés, pour stimuler l’imagination et prolonger le jeu.

Le coffret interactif est idéal pour éveiller la curiosité et encourager la créativité des enfants. Solide et bien conçu, il invite à plonger dans l’univers fascinant des pirates et à vivre des aventures pleines de rebondissements. Le livret souple inclus regorge d’informations passionnantes sur la vie à bord des navires pirates. Il y a le quotidien de l’équipage, les règles à suivre, les rôles de chacun, mais aussi les légendes et trésors mythiques qui nourrissent l’imaginaire. Les éléments en carton permettent de construire un bateau réaliste. Il s’anime avec des personnages et des accessoires qui enrichissent le décor. En assemblant, explorant et jouant, les enfants développent non seulement leur motricité, mais aussi leur imagination et leur goût pour l’aventure. Ce coffret transforme chaque partie en une expérience captivante, où apprendre et s’amuser vont de pair. Le graphisme reste simple, plaisant et coloré.

Le bateau pirate est un coffret incroyable, des éditions Glénat jeunesse. Un ouvrage qui se déploie et se transforme en navire au milieu de l’océan, avec l’aide d’éléments inclus. Accompagné d’un livret souple, il offre un tas d’informations sur les pirates, leur vie, les périples, les butins…

Coffret à retrouver sur Amazon