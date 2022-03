Mon doudou pour la vie – L’heure des histoires – Emily House

« Mon doudou pour la vie » est un livre adorable, raconté par Emily House, disponible dans la collection « L’heure des histoires » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il raconte l’importance que peut avoir un doudou dans la vie des tout-petits, au travers des aventures de Sacha et son Tapidou qui ne le quitte plus depuis sa naissance.

Nous faisons la connaissance de Sacha, un jeune garçon qui ne se sépare jamais de son doudou. C’est bien simple, il le suit dans toutes ses aventures. Il aime s’en servir comme couverture, pour faire des cabanes, un hamac, un parachute, etc. Jusqu’au jour où un chien se saisit de Tapidou et le déchire en mille morceaux. Sacha est dévasté, comment peut-il vivre sans Tapidou ? Son papa décide alors de lui faire une surprise en lui concoctant un sac à dos avec les chutes de Tapidou, afin que celui-ci l’accompagne dans toutes ses futures aventures.

Pour vous offrir le livre, rendez-vous ICI.

Mon avis sur le livre

« Mon doudou pour la vie » fait partie de ces livres qu’il est important d’avoir dans la bibliothèque de nos tout-petits. Il faut dire qu’il aborde des sujets essentiels à leur développement : l’attachement, la séparation, le courage, l’autonomie. Ils se sentiront concernés, étant donné l’importance que peut avoir leur propre doudou dans leur vie. Ils vont adorer l’univers réaliste, tendre et coloré d’Emilie House qui donne envie de plonger au cœur du livre. La bouille de Sacha quant à elle est à croquer. On participe à des moments en famille, doux et joyeux. De plus, l’histoire se lit rapidement, parfaite donc pour le soir. Au travers de l’histoire de Sacha qui perd son doudou et finit par s’en remettre, ils gagneront en confiance et se sentiront davantage prêts à faire face à ce genre d’événement.

« Mon doudou pour la vie » est un livre empli de tendresse. Il va inspirer les enfants dans leur quête de l’autonomie, cela ne fait aucun doute.