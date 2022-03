E-liquide, batterie ou réservoir : les critères à prendre en compte lors de l’achat d’une cigarette électronique

Que ce soit pour arrêter de fumer ou à but récréatif, l’achat d’une cigarette électronique se fait bien souvent en fonction de différents critères à prendre en compte. Il sera ainsi possible de trouver le modèle adéquat en fonction de ses besoins et de ses envies. Coût de la cigarette électronique, taille, forme, couleur, autonomie, quels sont les critères à prendre en compte lors de l’achat d’une cigarette électronique ? Comment s’assurer de faire le bon choix ? Réponses !

Le coût de la cigarette électronique

Le coût de la cigarette électronique est l’un des premiers critères que l’on prendra le plus souvent en compte. En effet, passer à la cigarette électronique représente une dépense plus ou moins importante selon ses attentes et le coût de la cigarette électronique peut avoir un impact sur son budget. Il faut cependant garder à l’idée que c’est une dépense qui ne sera effectuée qu’une seule fois par comparaison à l’achat des e-liquides Pulp par exemple et que donc, accepter que le coût de la cigarette électronique choisi soit un peu important pour pouvoir opter pour du matériel de qualité peut être intéressant. Il existe toutes les sortes de prix en la matière puisque l’on pourra trouver des cigarettes électroniques à moins de 10€ et d’autres allant jusqu’à parfois plus de 200€. Trouver le juste milieu selon son budget permettra ainsi d’opter pour le coût de la cigarette électronique souhaité.

L’autonomie de la batterie

Plus que le coût de la cigarette électronique souhaitée, c’est aussi l’autonomie de sa batterie qui va avoir une certaine importance. En effet, une cigarette électronique se doit d’être rechargée plus ou moins régulièrement selon son utilisation pour pouvoir fonctionner. Il est donc préférable d’opter pour une batterie avec une autonomie suffisante pour pouvoir s’assurer d’utiliser sa cigarette tout au long de la journée par exemple sans avoir à la recharger, à moins d’avoir la possibilité de la mettre en charge au cours de la journée. Il s’agit d’un critère essentiel qui peut faire toute la différence dans son passage à la cigarette électronique et d’autant plus si l’on a décidé d’arrêter de fumer la cigarette classique. Si cela représente un coût supplémentaire, il n’est pas inintéressant de s’autoriser cette dépense.

La contenance du réservoir

Dans le même ordre d’idée que l’autonomie de la batterie, la contenance du réservoir est aussi un critère qui peut avoir son importance. La cigarette électronique se doit d’être alimentée en e-liquide pour fonctionner. Chaque cigarette contient donc un réservoir plus ou moins important selon le modèle. Opter pour un réservoir important permettra d’éviter d’avoir à remplir sa cigarette trop régulièrement ce qui sera pratique pour les fumeurs quotidiens. Les fumeurs plus occasionnels ou encore ceux qui aiment changer régulièrement de parfum dans leur cigarette électronique pourront en revanche justement favoriser les plus petits réservoirs.

Le style et la prise en main

Enfin, le style de la cigarette et sa prise en main peuvent aussi être des critères de choix. Il existe des cigarettes électroniques toutes en longueur façon stylo ou des modèles à la forme rectangulaire pour une meilleure prise en main par exemple. Les couleurs et le design de chaque modèle seront à choisir en fonction des préférences de chacun. Il est d’ailleurs souvent proposé d’opter pour des kits qui disposent à la fois de la cigarette, de son chargeur, d’une housse de rangement et d’autres accessoires qui permettent de débuter en ayant tout le nécessaire à l’utilisation de la cigarette électronique.