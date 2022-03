Le croco qui vit chez papi – Élodie Duhameau – Éditions Les 400 coups

Parmi les livres illustrés proposés par les Éditions Les 400 coups, il y a « Le croco qui vit chez papi » qui a retenu toute notre attention. Raconté et illustré par Élodie Duhameau, il promet de bons moments de rigolade, autour d’une histoire tendre et amusante, que les enfants à partir de 3 ans vont a-do-rer !

« Le croco qui vit chez papi » : Un récit original et réjouissant

C’est l’histoire de papi qui s’occupe de son jardin et qui fait la découverte d’un drôle d’animal derrière la haie, un crocodile absolument craquant. Il décide de le recueillir chez lui et le baptise Maurice ! Naît alors une complicité incroyable entre ces deux-là, une belle histoire d’amitié. Mais papi sait que la place d’un crocodile est en pleine nature et décide de le préparer à la vie sauvage. S’enchaînent alors tout un tas de péripéties, avec diverses leçons d’apprentissage pour faire face au monde extérieur. Jusqu’au jour J, lorsque Maurice retourne à son véritable lieu d’habitat, plus préparé que jamais ! Et papi alors ? Hé bien, il semblerait que papi fasse une nouvelle rencontre, assez inattendue d’ailleurs…

Le livre est disponible ICI.

Mon avis sur le livre

Quel plaisir de retrouver la maison d’Éditions Les 400 coups qui regorge de pépites et ne cesse de me surprendre. J’ai été séduite par l’histoire d’Élodie Duhameau que j’ai trouvée originale. Les enfants vont beaucoup s’amuser !

Ils vont très vite s’attacher aux personnages principaux, à savoir Maurice le crocodile un peu canaille, et papi, son maître plus dévoué que jamais. L’histoire est très accessible, riche en vocabulaire, trépidante aussi. Quant aux illustrations, elles sont incroyables. Son style est vivant, coloré, il fourmille de petits détails qui rythment encore plus la narration. Quant à ses personnages, ils sont attachants, la bouille souriante de Maurice est à croquer. Bref, je suis conquise par son univers, elle a un talent fou !

Croco est un crocodile très attachant, à tel point que les enfants auront l’impression de s’en faire un ami. Ils seront ravis de le suivre dans toutes ses péripéties !