No zombies – Le livre de Cassandra

Le livre de Cassandra est le deuxième tome de la série No zombies, des éditions Soleil, paru en janvier 2022. Une bande dessinée d’Olivier Peru, Benoît Dellac et Evgeniy Bornyakov, qui présente la suite du récit d’anticipation, où un vaccin existe pour faire revenir les morts-vivants…

Un jeune enfant dort tranquillement, dans son lit à barreaux. Il a à son poignet, un bracelet avec le nom de Tyler. Une silhouette apparaît à la porte de la chambre. La personne a, à son poignet, une corde. Tout à coup, un homme fonce sur cette silhouette encapuchée. Il se jette sur elle, ils sont tous les deux à terre. C’est à ce moment-là que Cassandra se réveille. Avec ses deux compagnons de route, Joseph et Ruben, ils continuent leur chemin, pour tenter de trouver des camps et sauver des familles. La femme pense que c’est une belle journée pour mourir, ni mieux, ni pire qu’hier ou demain. Elle pourrait, elle aimerait presque sauter du toit, mais elle n’est pas sûre de réussir son coup ! De plus, cela serait plutôt emmerdant pour les gars… Joseph s’aperçoit que Cassandra ne va pas bien, il lui demande ce qui lui arrive. Cassandra encaisse, elle affirme qu’elle a juste mal dormi !

Depuis quelque temps, Cassandra a des cauchemars terrifiants, ses souvenirs de morts-vivants sont vivaces et la déstabilisent. Elle aurait aimé savoir que son mari et son fils auraient pu s’en sortir, mais rien n’est moins sûr… Elle semble décliner et met ses amis en danger. Alors, lorsqu’elle reste se reposer dans un coin, et qu’ils ne reviennent pas, Cassandra n’a pas le choix. Elle doit retrouver ses forces rapidement, tout comme ses amis… Bientôt elle découvre un camp rempli d’enfants terrifiés par le monde extérieur et un mystérieux croquemitaine. La bande dessinée est bien construite, avec pour narrateur Cassandra qui se dévoile un peu. La femme est forte, déterminée, pourtant depuis peu de temps, il semble qu’elle lutte contre le zombie à l’intérieur d’elle. L’aventure se poursuit pour les trois no zombies, qui tentent, à leur façon et avec leur vaccin, de sauver le monde, ou plutôt ce qui en reste. Le récit est haletant, avec Cassandra, qui n’est plus trop la même, mais sur qui tout repose, depuis la disparition inquiétante de ses amis… Le dessin est toujours très plaisant et réussi, énergique, expressif et moderne.

Le livre de Cassandra est le deuxième tome de la série d’anticipation No zombies, des éditions Soleil. Un album qui présente un peu plus le personnage de Cassandra, bouleversée par son ancienne vie de zombie, la perte de son mari et de son fils, dans un monde post-apocalyptique intéressant.

zombies