Dans ce second tome, Fenyx, la protagoniste principale du jeu, est à la recherche de l’entrée des enfers, afin d’en extirper Pelops. Mais, une telle entreprise n’est point aisée, et de nombreux obstacles vont se dresser sur son chemin pour l’en empêcher !

Fin du diptyque de cette odyssée, inspirée de la mythologie grecque, disponible depuis le 3 Février 22 aux Éditions Glénat, en partenariat avec Ubisoft.

Le décor :

Un feu de bois près de la forêt …

Fenyx joue de sa lyre, pendant que son chien d’or s’endort paisiblement. Mais, soudain, à l’orée des bois, apparaît une silhouette inquiétante. La jeune femme, sur la défensive, commence à mettre la main sur son arme, lorsqu’elle aperçoit un visage familier, sous cet accoutrement. Ce n’est autre qu’Apollon, qui vient l’aider à trouver la mélodie qui lui ouvrira les portes du royaume d’Hadès. Comme un charme envoûtant, le son hypnotique de la lyre, et le souffle d’Apollon enchante la guerrière, pour lui révéler la bonne mélodie.

Fenyx se réveille en sursaut. Ce n’était qu’un rêve ! Mais, à présent, elle sait comment ouvrir les portes des enfers pour y retrouver le pauvre enfant perdu.

Dés le matin, elle se rend prés des côtes balayées par la mer, où elle rencontre une jeune femme à la recherche de son amour, emporté également au royaume d’Hadès. Au son de la lyre, une des grottes s’ouvre comme par magie, et les deux femmes décident d’y avancer ensemble.

Tandis qu’elles arrivent au niveau d’une rivière souterraine, elles subissent une première épreuve. Soudainement emportées par les flots, la jeune femme est attaquée par une créature des profondeurs qui tente de la dévorer. Heureusement, Fenyx, la guerrière parvient in extremis à la dégager de son emprise. Après avoir récupéré un peu de souffle et d’esprit, elles continuent leur chemin dans les méandres de la Terre …

Le point sur la BD :

Qui n’est pas fasciné par tous ces mythes anciens, pouvant donner lieu à toutes sortes de suppositions ? Nykko enveloppe le scénario de L’odyssée de Fenyx aux Éditions Glénat, d’un souffle nouveau et entraînant. L’aventure et les dangers apparaissent à chaque pages tournées. Créatures mythiques gigantesques, et bon soin d’Hadès de compliquer le « jeu » de cache-cache pour retrouver Pelops.

L’héroïne est forte et particulièrement coriace. N’écoutant pas les Dieux et ne se laissant, à aucun moment, détourner de sa quête principale.

Looky et Siamh représentent ce récit périlleux par des graphismes dignes de l’Olympe. Incroyablement mis en valeur par la colorisation d’Arif Prianto et des studios Arancia !! On a même l’impression que certaines créatures vont sortir de la BD pour nous attaquer ! Et, cerise sur le gâteau, on finit sur un cahier graphique, et une description de chacun des personnages mythiques croisés au cours de la lecture.

La conclusion :

Une odyssée, aux Éditions Glénat, qui fera le bonheur des férus de mythes grecs, avec de monstrueuses créatures, des déesses et des Dieux, pas toujours très conciliants. Mais surtout, cette héroïne aussi belle que courageuse, afin d’accomplir sa noble cause.

L’Odyssée de Fenyx n’est pas une réécriture de l’histoire du jeu vidéo Immortals Fenyx Rising d’Ubisoft, mais bel et bien, une toute nouvelle quête à découvrir, les yeux écarquillés !!