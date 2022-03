Nuit blanche – Un album à fenêtres aux Éditions Les Grandes Personnes

« Nuit blanche » est un album à fenêtres, raconté par Alice Brière-Haquet et illustré par Raphaële Enjary disponible aux Éditions Les Grandes Personnes. Les enfants seront pressés de découvrir ce qu’il se passe la nuit lorsqu’ils dorment paisiblement, au travers des aventures d’un chat gris et d’une petite souris blanche.

« Nuit blanche » : Une histoire tout en douceur

« Nuit blanche » raconte l’histoire d’un chat qui décide de profiter d’une promenade nocturne en plein cœur de la ville. Alors qu’il admire le ciel, les étoiles ou encore la lune, il décide de suivre une souris blanche dans l’obscurité. Quand soudain le temps change, au point que les toits se retrouvent couverts de neige, tout de blanc vêtus. Voyant que le froid s’est installé, le chat décide de rentrer au chaud dans son foyer, quant à la souris, impossible de la retrouver sous toute cette neige. Alors qu’il arrive chez lui, et qu’il se glisse dans les draps douillets de son ami qui dort paisiblement, la souris fait soudainement son apparition tout près de son lit…

Quelle est donc sa mission ? Il faudra attendre que le soleil fasse une apparition remarquée au travers de la fenêtre de la chambre, pour comprendre que la petite souris est passée pour déposer une surprise dorée sous l’oreiller du jeune garçon…

Pour retrouver le livre, rendez-vous ICI.

Mon avis sur le livre

Ce livre – comme beaucoup d’autres livres publiés aux Éditions Les Grandes Personnes – est un bonheur visuel. Il fourmille de détails, à commencer par ces jolies découpes qui occupent chaque page. La couverture et quatrième de couverture se font écho, puisque l’on retrouve le découpage d’une lune sur le devant du livre, et le rond d’un soleil à l’arrière. Cela lui apporte un petit côté poétique, doux et relaxant. C’est typiquement le genre de livre que les enfants vont aimer parcourir le soir avant de s’endormir paisiblement.

On se laisse bercer par ces pages qui se tournent et laissent entrevoir ce qui se passe dans l’obscurité lorsque tout le monde dort. Que font ce chat et cette souris dehors en pleine nuit ? De plus, cet album porte très bien son nom puisque le lecteur se retrouvera en immersion dans la nuit par temps de neige. Ici, seules 3 couleurs occupent la narration : le noir pour l’obscurité, le blanc pour la neige et le jaune pour le soleil.

« Nuit blanche » va tenir en haleine les enfants du début jusqu’à la fin. Ils vont aimer toucher le livre, les découpages notamment, se laisser porter par cette ambiance assez énigmatique finalement. Ils seront surpris de voir disparaître la souris et plus encore de la retrouver quelques pages plus tard. Quelque chose me dit qu’il va vite s’imposer comme un indispensable parmi les histoires pour le soir.