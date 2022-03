Les petites lumières – Le goût de la vie

Le goût de la vie est un premier titre de la nouvelle collection Les petites lumières, des éditions Flammarion, paru en février 2022. Une collection, de Chiara Pastorini et Annick Masson, qui accompagne les enfants et les parents, dans la découverte du monde et de grandes questions, commençant ici avec la peur de la mort d’un être aimé.

Marcello est un jeune garçon joyeux, qui habite une grande maison avec Maman, Pablo et Michette, son lapin. Marcello porte toujours un vêtement rouge, car c’est sa couleur préférée. Le garçon sourit tout le temps ! Tous les matins, avant de prendre son petit déjeuner, Marcello s’habille tout seul, comme un grand ! Il se regarde dans le miroir triangulaire de sa chambre et il pense « Chouette ! » sans raison particulière. Puis, il se rend dans la cuisine où Maman prépare le petit déjeuner. Il trempe sa tartine de confiture dans son bol de lait tiède, car c’est important pour démarrer une belle journée !

Le récit présente la vie heureuse, d’un jeune garçon, toujours souriant qui, un jour, est bouleversé par une question. En effet, il a peur qu’un jour sa maman ne soit plus là… La maman est surprise et touchée, elle tente de le rassurer, mais les mots ne sont pas toujours faciles à trouver. Ainsi, à travers cette douce histoire, les jeunes lecteurs, accompagnés de leurs parents, peuvent répondre à cette question sur la mort d’un proche, la peur de la disparition de l’autre. La relation entre les personnages est posée, pleine de tendresse, de bonté et d’amour. Les explications sont simples, imagées, pour que les enfants puissent mieux comprendre, accepter. Le dessin est tout aussi touchant, avec des personnages expressifs, un dessin rond et des couleurs tendres.

Le goût de la vie est un bel album des éditions Flammarion, qui débute une nouvelle collection. Un livre plein de tendresse, qui invite à réfléchir aux grandes questions de la vie et à y répondre à hauteur d’enfants, pour rassurer, appréhender le monde…