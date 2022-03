Mémé dans les orties : Une adaptation BD fraiche et drôle aux Éditions  Michel Lafon

Partagez





Dur dur de vivre dans une résidence, et de composer avec des voisins que l’on a pas choisi !! Pourtant, Ferdinand Brun, 83 ans et bien obligé de faire avec !! Mais, faudrait pas pousser « Mémé dans les orties » non plus ! Surtout quand cette momie de concierge est mandatée par sa propre fille pour surveiller son hygiène et celui de son appart, après qu’il ait perdu sa bien aimée Daisy : un dogue allemand avec qui il vivait depuis six ans. Un roman graphique au sujet charmant, drôle et tendre, tiré du roman d’Aurélie Valognes.

Disponible le 3 Mars 22, aux Éditions Michel Lafon.

Le décor :

Dans la petite résidence du 8, Rue Bonaparte, c’est un peu « fenêtre sur cour « !! Surtout depuis l’arrivée de Ferdinand, un octogénaire pas bien bavard, qui pousse les gens à se faire toutes sortes d’idées sur sa vie. Car, finalement, personne ne sait vraiment qui il est, puisqu’il ne parle pas, n’est pas aimable, et n’agit pas comme le commun des « voisins » classiques !!

Tout ce qu’on sait, c’est qu’il a un chien, Daisy, qu’il promène tous les jours.

Mme Suarez, la concierge, n’en peux plus de cet homme trop discret. Elle le déteste si fort, qu’elle a même fomenter un certain trouble à son sujet, auprès des autres propriétaires. Et, bientôt, elle mettra son plan à exécution pour qu’on ne le revoit plus jamais dans la résidence…

Pourtant, là, derrière la porte de son appartement, Ferdinand est un homme bien seul. Il a toujours eu un peu la guigne dans sa vie. Sa femme l’a quitté, sa fille et son petit fils vivent à l’autre bout du monde. Il ne lui reste que sa fidèle Daisy. Jusqu’au jour où, après l’avoir laissé se promener seule, Daisy ne rentre pas. Le pauvre homme est dévasté. Déjà, qu’il était secret et acariâtre, avec le chagrin, il devient encore pire ! Sa propre fille se fait beaucoup de souci pour lui.

Ainsi, comme elle est loin, elle décide de missionner la concierge, Mme Suarez, pour s’assurer de son état physique et mental !!! C’est le pompon !!!!!

Le point sur la BD :

Mémé dans les orties aux Éditions Michel Lafon est une comédie acerbe et tellement drôle sur les retraités ! Véronique Grisseaux s’appuie sur le roman d’Aurélie Valognes, pour nous dépeindre avec beaucoup d’humour, et de tendresse, le portrait de chaque habitant de cette résidence.

Tout d’abord, elle nous présente une narration illustrée, qui nous permet de découvrir pas à pas les secrets de leurs vies : leur passé, avec leurs pertes et leurs joies, puis leurs présents.

Cela permet aux lecteurs de devenir le spectateur, (et le voyeur) de la vie des uns et des autres. Et, de s’y attacher tendrement, grâce à la représentation que nous délivre Christine Davenier. Simples, caricaturaux, ses graphismes font penser à du « Sempé ».

Ensuite, prennent place les dialogues acerbes de cette comédie, absolument charmante. Entre relations sociales et affectives, on se laisse emporter, un à un, par les différents chapitres aux titres assez drôles et représentatifs : « tourner au vinaigre », « c’est le bouquet » …

La conclusion :

Une BD en one shot à offrir à qui vous voulez !! Pas d’âge préconisé pour rire des péripéties de ces personnes âgées, tellement attachantes et finalement très mignonnes.

Retenez bien ce titre, qui a déjà eu son lot de succès lors de sa sortie en roman : Mémé dans les orties aux Éditions Michel Lafon, c’est frais, c’est touchant ! C’est le médicament parfait pour se réjouir de la vie qu’on ai 10 ans ou 99 ans !!!! Un coup de cœur total !