Sur le divan de mes patients, de Jérémie Gallen

Jérémie Gallen est psychologue, et vulgarise les notions théoriques qui lui servent au quotidien. Dans son essai “Sur le Divan de mes patients“, il revient sur certains cas qu’il a croisé dans son cabinet.

Résumé

« Je consulte pour vivre aux côtés de ceux qui devraient vous consulter. » Odile, 45 ans

« Je veux l’aider, mais est-ce que lui, il en a envie ? » Benjamin, 30 ans

Dans le cabinet d’un psy, certains patients prononcent des phrases très révélatrices, parfois presque sans s’en rendre compte. Jérémie Gallen est un thérapeute peu conventionnel qui s’appuie avant tout sur les ressources des gens pour les rendre véritablement acteurs de leur reprise en main. Passionné par le décryptage de la personnalité humaine, il se concentre sur les signes de blocages, de phobies, de tabous ou encore de traumatismes, afin d’aider la personne qui souffre à comprendre ses mécanismes intimes.

Surcharge mentale, négativité, mauvaise estime de soi, jalousie, procrastination, passivité, problèmes de couple et de parentalité, manque de distance par rapport aux autres, autant de troubles ou de freins qui peuvent gâcher le quotidien. Le travail à faire par les patients se déroulera d’autant plus facilement s’ils apprennent à déjouer les pièges de leur inconscient.

Ce livre très vivant aidera celles et ceux qui traversent une étape difficile de leur vie (deuil, licenciement, rupture ou toute autre détresse existentielle). Il peut également inspirer les thérapeutes puisque l’auteur a souhaité, en exemplifiant certains cas rendus anonymes, remercier ceux qui l’ont fait avancer dans sa pratique, grâce aux progrès réalisés en thérapie.

L’auteur

Jérémie Gallen est psychologue clinicien et psychothérapeute. En 2015, il lance sa chaîne Youtube de vulgarisation psychologique et de psychanalyse “Va te faire suivre“. Celle-ci compte aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers d’abonnés. Il est également co-fondateur de l’application de psychothérapie « FeelGood » qui permet d’offrir en tout temps et à distance une écoute professionnelle aux gens qui souffrent. “Sur le divan de mes patients“, publié chez Favre, est son premier essai.

Mon avis

“Sur le divan de mes patients” est une lecture très intéressante qui parle autant à mon Moi patiente que mon Moi psychologue.

En tant que psychologue, on y retrouve des cas pratiques qui nous permettent de nous représenter facilement une situation. Jérémie Gallen nous explique tout avec des mots simples tout en développant les notions théoriques et psychologiques. J’ai pris note de sa posture, de ses questionnements qu’il n’hésite pas à partager. J’ai sincèrement beaucoup appris avec cette petite lecture. Honnêtement, je m’attendais à un simple recueil de cas, mais c’était plus que ça. J’ai pu moi-même faire des liens avec les notions que j’ai appris pendant ma formation. Cela m’a permis également de percevoir ce que cela pouvait donner sur des cas pratiques réels.

En tant que patient·e, c’est également intéressant de voir ce que pense le·la psychologue en face de nous. “Sur le divan de mes patients” nous éclaire bien sur le positionnement des psychologues et leur rôle dans la thérapie.