Nika, Lotte, Blette ! C’est reparti !!

Nika, Lotte, Blette ! reviennent dans un second tome, avec C’est reparti !!, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2022. Une bande dessinée jeunesse, de Thomas Wellmann, dans laquelle on retrouve avec plaisir ces trois héroïnes, dans des histoires courtes et aventures amusantes.

Dans la classe, Nika est en train de dessiner au lieu de d’écouter sa professeure. A ses côtés, Blette s’écroule, elle s’effondre, elle n’en peut plus. Puis, elle se tourne vers sa camarade, en lui demandant ce qu’elle fait. Nika explique qu’elle dessine la pochette d’album de leur groupe. Blette est impressionnée par le dragon dessiné, qui est trop stylé. Elle adore également la chevaleresse ! Nika la reprend en expliquant qu’il s’agit d’une Viking. Puis, la professeure les interrompt demandant à Nika de venir au tableau, au lieu de bavarder. Lotte l’encourage, affirmant qu’elle va y arriver. La professeure lui donne la craie, puis lui demande de réfléchir pour trouver quelles variables résoudre en premier… Nika panique, elle ne sait pas par où commencer. Derrière elle un élève lève le doigt, il aimerait bien résoudre le problème. La professeure demande à Nika de retourner à sa place, elle ne la félicite pas…

Les aventures des trois drôles de filles se poursuivent dans ce second tome, toujours aussi plaisant à découvrir. Après une présentation des différents personnages, les jeunes lecteurs retrouvent une succession d’histoires courtes, drôles et pétillantes, du quotidien de Nika, Blette et Lotte. Elles sont différentes mais se complètent parfaitement, pour vivre quelques situations amusantes, des fêtes surprenantes, où l’imaginaire n’est jamais très loin. L’amitié, les amours, les cours, l’entraide, le partage sont au cœur de cette bande dessinée pleine d’humour. Le monde devient un véritable terrain de jeu, avec ces trois filles pleines de peps, qui ne s’ennuient jamais. Les personnages sont attachants, l’univers pétillant et drôle, qui plaît autant aux petits comme aux grands lecteurs. Le graphisme est assez simple, plutôt rond et expressif, offrant un univers coloré.

Nika, Lotte, Blette ! C’est reparti !! est le second tome de cette série jeunesse plein d’humour et d’amitié, des éditions Sarbacane. Un album drôle et captivant, qui présente les aventures de trois filles qui font de leur quotidien une véritable aventure à partager.

Nika, Lotte, Blette