Comment devenir des compositeurs de succès avec les cours de piano

Tout le monde a déjà été attiré par l’idée de jouer d’un instrument, bien que peu de gens décident de le mettre en pratique. Participer activement à la musique est l’une des sensations les plus indescriptibles qui existent, comme l’affirment les grands professionnels de cette discipline artistique. Mais la vérité est que maîtriser un instrument n’est pas une tâche facile et beaucoup abandonnent ou n’osent même pas commencer.

La guitare, la basse, les percussions, le violon, la trompette, la flûte et bien d’autres instruments attirent l’attention de ceux qui sont attirés par la musique. Mais s’il y a un instrument qui a conquis la société tout au long de l’histoire, c’est le piano. Son influence sur le développement de la musique en a fait l’instrument le plus influent et ses disciples sont les plus nombreux du monde entier. Certaines des pièces de musique les plus reconnues dans le monde sont composées pour piano et ont réussi à devenir une musique connue de tous. Mozart, Beethoven, Hyden, Verdi, Lizt et d’autres personnalités de la musique ont cultivé cet instrument.

Est-il possible d’apprendre à jouer du piano et de devenir un maître comme eux?

Trouver un bon professeur

La première chose que nous devons faire pour apprendre à jouer de cet instrument est de trouver un professeur qui est prêt à nous donner des cours de piano. Comme dans toutes les disciplines, un bon professeur est crucial pour que notre développement en tant que pianiste soit satisfaisant. Cependant, il est important de bien réfléchir à quel type d’apprentissage est le meilleur pour nous, car tout le monde n’a pas les mêmes capacités et n’apprend pas de la même manière.

Les élèves qui souhaitent devenir des virtuoses du piano et se consacrer professionnellement à la musique doivent chercher leur place au conservatoire. Ces établissements d’enseignement sont spécialisés dans l’étude approfondie de la musique et leurs enseignants sont formés pour offrir des cours de la meilleure qualité.

Pour ceux qui veulent jouer de cet instrument sans le but d’être un grand pianiste, les académies de musique sont les endroits les plus appropriés, car le piano devient un divertissement plutôt qu’une obligation.

Enfin, il est possible d’embaucher un professeur privé qui nous recevra chez lui ou qui nous rendra visite à domicile pour donner les leçons de piano. Cette méthode est particulièrement recommandée pour ceux qui ne disposent pas toujours du même temps et doivent organiser leurs activités chaque semaine.

Effort et dévouement

Une fois que nous avons trouvé l’apprentissage le plus approprié, il est temps de commencer les cours de piano. Il est important de savoir que jouer de n’importe quel instrument nécessite du temps et des efforts, de sorte que les leçons doivent être prises au sérieux et effectuer à la maison les exercices imposés par le professeur. Si le temps consacré au piano n’est que le temps des cours, notre progression sera très lente et peut-être que l’ennui nous empêchera de poursuivre notre apprentissage.

D’un autre côté, les leçons seront parfois difficiles et nous ne pourrons pas les compléter la première, mais il faudra y consacrer plus de temps que d’habitude. Cela ne doit pas nous décourager ni nous faire croire que nous ne sommes pas capables de maîtriser l’instrument. La difficulté des classes augmente et exigera de plus en plus de capacités de notre part.

Brividi de Blanco, Chambrier ou Bizet rencontrent également ces difficultés lorsqu’ils sont étudiants et apprennent à jouer du piano. S’ils s’étaient rendus face au premier problème, ils ne seraient pas aujourd’hui les maîtres du piano qu’ils sont devenus. De même, nous pouvons devenir de grands professionnels si nous sommes constants avec les cours et l’apprentissage.

Le prix

Lorsque nous cherchons nos cours de piano, nous ne devons pas oublier de penser au prix de ceux-ci. Le temps des cours, la qualité et l’expérience de l’enseignant et le niveau que nous devons atteindre sont des facteurs que nous devons prendre en compte pour juger si le prix que nous payons est bon marché ou cher. Cela vaut en particulier pour les académies et les enseignants privés, car les conservatoires sont souvent des institutions publiques, bien qu’il y en ait aussi qui exigent des frais mensuels.

Les prix sont généralement compris entre 15 et 20 € par heure pour les cours de piano pour les enfants et les débutants. L’effort des enseignants n’est pas aussi intense que dans les cas où les élèves ont besoin d’un niveau avancé.

Dans le cas des cours de piano pour les étudiants avancés et professionnels, entre 20 et 30 € est le prix moyen que nous pouvons payer. Si l’enseignant que nous recherchons exige plus, nous devons nous assurer que sa capacité à enseigner et son expérience sont excellentes, sinon il sera payant plus que nécessaire. Dans le cas contraire, il faut être prudent de ne pas donner notre argent à quelqu’un qui n’a rien à nous apprendre et qui peut même avoir moins de niveau que les élèves eux-mêmes.