Festival de Cannes J4 : Arnaud Desplechin en compétition avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud

La compétition se poursuit à Cannes avec la présentation du nouveau film d’Arnaud Desplechin, Frère et sœur. Dans la section Cannes Première, nous avons pu découvrir La nuit du 12, le nouveau film de Dominik Moll qui s’était fait remarquer au Festival il y a plusieurs années avec Harry, un ami qui vous veut du bien.

Arnaud Desplechin est un grand habitué du Festival. Il a été membre du jury, a présenté plusieurs films en compétition et a même fait l’ouverture du festival. L’année dernière, il était venu dans la section Cannes Première avec Tromperie, adapté de Philip Roth. Avec Frère et sœur, il continue de creuser dans les histoires familiales, un peu à la manière d’Un conte de Noël ou Rois et Reines. Dans son nouveau film, il montre un frère (Melvil Poupaud) et une sœur (Marion Cotillard), qui se détestent depuis une vingtaine d’années. La raison ? On l’ignore et eux-mêmes semblent l’ignorer aussi. Ils se sont aimés, beaucoup, presque amoureusement puis la haine est arrivée. Elle est une actrice célèbre, qu’il admirait tandis qu’il est devenu un écrivain et ne cesse de la critiquer dans ses livres. Comme l’a affirmé Arnaud Desplechin en conférence de presse, les sentiments qu’il éprouvent l’un pour l’autre les dépassent, sont plus grands que la vie. Le film s’ouvre sur deux drames, la mort du fils du frère et l’accident de leurs parents. C’est d’ailleurs le décès de leur père puis de leur mère qui va finir par les réunir, alors qu’ils ont toujours fait en sorte de s’éviter. Comme toujours chez Desplechin, les comédiens sont formidables. Marion Cotillard incarne avec brio cette actrice à la recherche d’amour et d’admiration, toujours à fleur de peau. Quant à Melvil Poupaud, il est cet homme en apparence dur, marqué par la mort de son jeune fils. Autour d’eux, gravitent plusieurs personnages, un frère cadet (Benjamin Siksou), lumineux, la femme de Louis (Golshifteh Farahani) ou l’ami proche du frère (Patrick Timsit, que l’on retrouve avec plaisir dans un drame). Le film ne tient pas toutes ses promesses mais réserve quelques belles scènes, notamment entre Alice (Marion Cotillard) et sa jeune admiratrice qui l’attend même sous la pluie à la sortie du théâtre.

Dans la section Cannes Première, Dominik Moll a fait belle impression avec son nouveau film, La nuit du 12, où il évoque l’enquête sur la mort d’une jeune femme brûlée vive qui ne sera jamais résolue. Il l’annonce dès le début du film. Le spectateur sait donc à quoi s’en tenir. On ne connaîtra pas le meurtrier mais finalement chaque homme que Clara a rencontré aurait pu l’être. La jeune femme avait un cœur d’artichaut et était attirée par les mauvais garçons, comme le dit sa meilleure amie. Bastien Bouillon, le policier en charge de l’enquête multiplie les interrogatoires de ces hommes, à qui l’on pourrait reprocher tant de choses : l’un est violent, les autres infidèles ou obsédés. Il est accompagné par son collègue (formidable Bouli Lanners), qui vit mal l’annonce de son divorce. Dominik Moll parvient à maintenir la tension tout au long du film. Derrière cette enquête, se dessine une réflexion sur le métier de policier, exercé majoritairement par des hommes, alors que les enquêtes criminelles concernent souvent des femmes. Dans La nuit du 12, il y a peu de femmes mais leurs paroles sont les plus justes. A la fin du film, se démarquent deux figures féminines : la juge d’instruction incarnée par Anouk Grinberg et la nouvelle policière, arrivée récemment dans l’équipe, trois ans après le drame. Dominik Moll n’était pas en compétition. Il fait pourtant partie des meilleurs films que nous ayons vus jusqu’à présent.

Tous les articles sur le festival de Cannes 2022