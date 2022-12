Offrez une CardeBook pour Noël !

Connaissez-vous la CardeBook, ce concept totalement novateur qui associe le numérique au contact du livre pour trouver un juste milieu entre le format papier et l’e-book. Comment est-ce possible ? Jusqu’alors, quand on avait en tête d’offrir un livre, une seule possibilité s’offrait à nous : le format broché. Or, de nouvelles habitudes de consommation des livres ont fait leur apparition par le biais des écrans : l’ebook. Bien moins cher que le livre au format standard, plus pratique à transporter et surtout à stocker, l’ebook a révolutionné le monde de l’édition et du livre. Mais voilà, reste encore un hic, comment offrir de manière concrète un ebook ?

C’est pour répondre à cette problématique de société que Fabien Dedieu, génial fondateur de l’entreprise CardeBook, propose cette alternative. Comment ? Le concept est révolutionnaire : la CardeBook, c’est une carte à offrir contenant un contenu numérique (ebook,audio,vidéo,jeu..). Sur la carte, est visualisée la couverture et la quatrième de couverture du livre. A l’intérieur de la carte, un espace est réservé pour écrire un message ou pour contenir la dédicace de l’auteur, avec un QR code qui donne accès au livre dans le format de votre liseuse ou de votre ordinateur. Ingénieux n’est-ce pas ?

A tout petit prix, vous pouvez vous lâcher pour offrir à votre entourage ou vous offrir à vous-même tous les livres que vous rêviez d’acheter. Le catalogue de CardeBook est fourni, avec des romans, des livres jeunesse, des contes, de la fantasy, du thriller, de la romance, des essais, du polar, des manuels, bref, tous les genres littéraires sont représentés.

Pour vos achats de Noël, CardeBook propose un salon virtuel reunissant plus de 50 écrivains dans le but de faire découvrir de nouveaux auteurs. Vous pouvez tranquillement faire votre choix parmi le catalogue en cliquant ici.

Les auteurs participant à ce salon virtuel proposent non seulement leurs œuvres en format CardeBook, mais aussi en format classique. Vous découvrirez un vivier fourmillant d’auteurs plus talentueux les uns que les autres. Un espace dédié à chaque auteur vous emmènera dans leurs univers avec tous leurs liens de commande ainsi que leur réseaux sociaux.

Pensez à offrir des livres pour Noël, surtout aux personnes que vous aimez particulièrement. C’est un des cadeaux les plus appréciés en ces périodes de fêtes. Bonnes lectures !