Mes autocollants brillants Usborne – Les sapins de Noël

Les sapins de Noël est un petit cahier souple, des éditions Usborne, paru fin septembre 2022. Un ouvrage, avec plus de 190 autocollants réutilisables, qui propose aux enfants, à partir de 3 ans, d’animer de scènes. Un livre souple qui invite à découvrir la magie de Noël et à préparer les fêtes.

La première page présente une belle image, avec des animaux qui décorent un sapin. L’un d’eux invite les enfants à trouver les autocollants à la fin du livre. Ainsi les premières pages soumettent de jolies scènes à compléter. La première scène à découvrir est celle du choix du sapin. En effet, avant de pouvoir le décorer, il faut aller et chercher et surtout le choisir ! Une pépinière est donc à découvrir, dans laquelle, les enfants sont invités à planter tout plein de sapins ! La deuxième grande scène présente le retour à la maison…

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont retrouver une belle et grande scène. Des scènes, plus ou moins à suivre, qui amènent jusqu’au réveillon. Quelques instructions sont à suivre, mais les cahiers resteront uniques, selon les envies de chacun des enfants. Les autocollants, à retrouver à la fin de l’ouvrage se réfèrent avec les numéros des pages, pour garder un ensemble harmonieux. L’activité est simple et ludique, entre motricité fine, dextérité et imaginaire. En effet, même si les enfants sont invités à prendre les autocollants correspondant aux pages, ils peuvent laisser libre leur imagination. Les stickers sont à positionner ou repositionner où ils le souhaitent. Certains autocollants brillants raviront les enfants, qui se plongent ainsi dans l’univers féérique et enchanté de Noël.

Les sapins de Noël est un nouveau cahier souple d’activités de la collection Mes autocollants brillants, des éditions Usborne. Un petit ouvrage souple, qui propose aux enfants de préparer les fêtes à leur manière, en animant de jolies scènes, avec plus de 190 autocollants réutilisables.

